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لتدعيم الدفاع هذا الصيف

الاتحاد يتحرك لضم نايف أكرد

الإثنين ٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٦ مساءً
الاتحاد يتحرك لضم نايف أكرد
المواطن - فريق التحرير

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تسعى الإدارة الاتحادية، لتدعيم دفاع الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الصيفي الحالي، ليرتبط اسم العميد بنجم وست هام يونايتد، المغربي الدولي نايف أكرد.

الاتحاد يفاوض نايف أكرد

وأشار موقع footballinsider الإنجليزي، اليوم الاثنين، إلى أن نادي الاتحاد تحرك بشكل مفاجئ، من أجل التعاقد مع نايف أكرد، قبل يوم الخميس المقبل موعد انتهاء فترة الانتقالات الصيفية في السعودية.

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نايف أكرد
أكرد

ويُعد نايف أكرد صاحب الـ27 عامًا، واحدًا من أبرز المدافعين في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يُقدم مستوى مميزًا مع وست هام، منذ الانضمام إلى صفوفه قادمًا من رين في الصيف الماضي مقابل 30 مليون جنيه إسترليني.

وظهر نايف أكرد بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست هام، وساهم في فوزه بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، كما شارك بشكل أساسي مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022، والذي أنهاه في المركز الرابع.

نايف أكرد
أكرد

إشبيلية يحرم الاتحاد من الصفقة

وجاء اهتمام الاتحاد بضم النجم المغربي، بعد فشل صفقة المدافع الإسباني سيرجيو راموس، الذي فضل العودة إلى صفوف إشبيلية في اللحظات الأخيرة، بعد الاتفاق مع العميد على كافة تفاصيل التعاقد.

وتؤكد التقارير أن سيرجيو راموس وصل إلى إشبيلية، حيث سيخضع لفحوصات طبية، قبل توقيع العقود رسميًا، والإعلان عن الصفقة اليوم، وسيكون ضمن قائمة الفريق في بطولة دوري أبطال أوروبا.

سيرجيو راموس مع إشبيلية
راموس مع إشبيلية – المصدر marca

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