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لتدعيم صفوفه في الميركاتو الصيفي

الاتفاق يحسم صفقة ديماراي غراي اليوم

الأربعاء ٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٣ مساءً
الاتفاق يحسم صفقة ديماراي غراي اليوم
المواطن - فريق التحرير

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اقتربت إدارة نادي الاتفاق من التعاقد مع نجم إيفرتون الإنجليزي، ديماراي غراي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ديماراي غراي يوقع للاتفاق

وأوضح خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن ديماراي غراي سينضم إلى الاتفاق، بعد موافقة نادي إيفرتون على بيع اللاعب مقابل 10 ملايين دولار، على أن يتم توقيع العقود رسميًا اليوم.

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ديماراي غراي
غراي

وأشار فابريزيو رومانو عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، اليوم الأربعاء، إلى أن نادي إيفرتون الإنجليزي وافق على الصفقة، وسيوقع ديماراي غراي عقدًا لمدة 4 سنوات حتى عام 2027، بعدما أنهى الفحوصات الطبية بنجاح.

ويلعب ديماراي غراي صاحب الـ27 عامًا، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إيفرتون الإنجليزي منذ يوليو عام 2021، قادمًا إليه من باير ليفركوزن.

 

ديماراي غراي
غراي

الاتفاق بدوري روشن

ويُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مستوى مميزًا في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث نجح في تحقيق 3 انتصارات وتعادل مرة وخسر أخرى، ويستعد لمواجهة أبها بعد فترة التوقف الدولي، يوم 16 سبتمبر.

وفاز الاتفاق على النصر 2\1، الحزم بهدفين نظيفين، وضمك 3\1، وتعادل إيجابيًا بنتيجة 1\1، وخسر لقاء وحيدًا ضد الهلال بهدفين دون رد، ليحتل المركز الخامس في دوري روشن السعودي برصيد 10 نقاط.

الاتفاق
لاعبو الاتفاق – المصدر @Ettifaq

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