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ضمن منافسات دوري روشن

الاتفاق يواصل تألقه ويعبر أبها بثلاثية

السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٤ مساءً
الاتفاق يواصل تألقه ويعبر أبها بثلاثية
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة أبها ضد الاتفاق ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، بتحقيق فارس الدهناء لفوز هام بثلاثة أهداف مقابل هدف.

تعادل سلبي

وبدأت مباراة أبها ضد الاتفاق التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين لتسجيل هدف مبكر، وتسهيل مهمة الفريق في تحقيق الفوز.

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وكاد موسى ديمبلي أن يهز الشباك عند الدقيقة 16، إلا أنه أهدر الفرصة أمام المرمى، وأنقذ هيندري فريقه من الهدف الأول لأصحاب الأرض عند الدقيقة 18، واستمرت المحاولات دون جديد، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

أبها والاتفاق
جانب من المباراة – المصدر @SPL

خسارة أبها ضد الاتفاق

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت المحاولات، وسط تفوق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، قبل أن ينجح موسى ديمبلي في تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 58 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وتألق باولو فيكتور وتصدى لرأسية من فابيان، عند الدقيقة 64، ليحرمه من تسجيل التعادل، قبل أن يسجل روبن كوايسون الهدف الثاني عند الدقيقة 75 من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

موسى ديمبلي
ديمبلي – المصدر @SPL

وواصل لاعبو فارس الدهناء السيطرة على اللعب، وسجل حامد الغامدي الهدف الثالث عند الدقيقة 82، بعد تلقيه عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء، وسط محاولات لتقليص الفارق.

وضغط أصحاب الأرض، واحتسب الحكم ركلة جزاء سددها إيكامبي عند الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، ليهز شباك فارس الدهناء، وتنتهي المباراة بخسارة أبها ضد الاتفاق بنتيجة 3\1.

الاتفاق
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

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