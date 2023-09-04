الالتزامات المالية لا تؤثر على استحقاق الدعم السكني

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أوضح برنامج الدعم السكني، التابع لوزارة الإسكان، أن الالتزامات المالية أو إيقاف الخدمات لا تؤثر على استحقاق الدعم السكني.
جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر منصة إكس، حيث وجه سؤالًا في هذا الشأن.
بدوره، تفاعل حساب العناية بالمستفيدين –سكني– مع السائل، حيث ورد قائلًا: التزاماتك المالية أو إيقاف الخدمات لا تؤثر على طلب الاستحقاق للدعم السكني، ولكن قد تعيق استكمال الإجراءات لدى الجهات التمويلية ويمكنك التسجيل بالمستشار العقاري ومراجعة الجهة التمويلية المناسبة لك.
وفي وقت سابق، أوضح برنامج الدعم السكني، التابع لوزارة الإسكان، أن مبلغ الدعم السكني يصرف للمستفيد على 5 دفعات، ويتم صرف الدفعات بناءً على مراحل البناء.