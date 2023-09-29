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من أجل الانفراد بـ صدارة دوري روشن

الانفراد بالصدارة أمنية سانتو بـ مباراة الاتحاد والفيحاء

الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٦ مساءً
الانفراد بالصدارة أمنية سانتو بـ مباراة الاتحاد والفيحاء
المواطن - فريق التحرير

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يرغب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، بقيادة المدرب البرتغالي نونو سانتو في تحقيق الفوز على نادي الفيحاء من أجل الانفراد بـ صدارة دوري روشن.

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الاتحاد والفيحاء

ورغم أمنيات الاتحاديين بتعثر الهلال اليوم ضد الشباب، لكن الفوز في مباراة الاتحاد والفيحاء حتى وإن فاز الهلال على الشباب سيضمن للعميد الانفراد بصدارة دوري روشن بفارق نقطة عن نادي الهلال صاحب المركز الثاني.

ترتيب دوري روشن قبل بدء الجولة الثامنة 

وقبل انطلاق مباريات الجولة الثامنة، الاتحاد في الصدارة برصيد 18 نقطة، يليه الهلال ثانيًا برصيد 17 نقطة، التعاون ثالثًا برصيد 16 نقطة، الاتفاق رابعًا برصيد 16 نقطة، النصر خامسًا برصيد 15 نقطة، الأهلي سادسًا برصيد 15 نقطة، الوحدة يملك 12 نقطة في المركز السابع، وفي المركز الثامن نادي الفتح برصيد 11 نقطة، وفي المركز التاسع الفيحاء برصيد 9 نقاط.

الاتحاد والفيحاء

وفي ترتيب الدوري السعودي، يتواجد الخليج عاشرًا برصيد 8 نقاط، الشباب في المركز الـ 11 برصيد 8 نقاط.

أما أندية الطائي وأبها وضمك فتتواجد من المراكز 12 إلى 14 على الترتيب.

الأخدود في المركز الـ 15 برصيد 4 نقاط، الرائد في المركز الـ 16 برصيد 4 نقاط، الرياض في المركز السابع عشر برصيد 4 نقاط، الحزم في المركز الـ 18 والأخير برصيد 3 نقاط.

 

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