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الغيوم غطت الجبال والمرتفعات

البرق يعانق قمم الهدا في لوحة بانورامية

الأحد ٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٨ مساءً
البرق يعانق قمم الهدا في لوحة بانورامية
المواطن - واس

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رصدت عدسة “واس” روعة المنظر بمرتفعات الهدا بمحافظة الطائف، إذ غطت الغيوم الجبال والمرتفعات، وصاحبها هطول أمطار غزيرة بلمعان الرعود التي لاقت استحسان الأهالي والزوار على توثيقها والاستمتاع بها.

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وتجولت “واس” على مرتفعات الهدا ووثَّقت استقبال سماء الطائف للبروق الليلية، التي جمعت في إضاءتها بين الضباب والمطر في جو بديع.

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