البرق يعانق قمم الهدا في لوحة بانورامية

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رصدت عدسة “واس” روعة المنظر بمرتفعات الهدا بمحافظة الطائف، إذ غطت الغيوم الجبال والمرتفعات، وصاحبها هطول أمطار غزيرة بلمعان الرعود التي لاقت استحسان الأهالي والزوار على توثيقها والاستمتاع بها.
وتجولت “واس” على مرتفعات الهدا ووثَّقت استقبال سماء الطائف للبروق الليلية، التي جمعت في إضاءتها بين الضباب والمطر في جو بديع.