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البنتاجون يوافق على صفقة بيع سلاح محتملة لـ السعودية بـ 500 مليون دولار

الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٦ مساءً
البنتاجون يوافق على صفقة بيع سلاح محتملة لـ السعودية بـ 500 مليون دولار
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الموافقة على صفقة بيع سلاح محتملة للسعودية بقيمة 500 مليون دولار.

جاء ذلك بحسب خبر عاجل نشرته قناة العربية، مساء اليوم الخميس.

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 لقاء ولي العهد:

وأكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في حواره صباح اليوم مع قناة fox news الأمريكية، أن الشراكة الإستراتيجية بين السعودية والولايات المُتحدة الأمريكية مُهمة ومُفيدة للبلدين والمنطقة والعالم، وأسهمت خلال العقود الثمانية الماضية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين من خلال تعاون وثيق أسفر عن هزيمة أخطر تنظيمين إرهابيين (القاعدة وداعش).

وشدد الأمير محمد بن سلمان، خلال الحوار، على أن للسعودية الحق في إقامة علاقات متوازنة مع جميع القوى في العالم، ولكن كانت- ولا تزال- الولايات المُتحدة هي الشريك الإستراتيجي الأهم، وتطوّر علاقات السعودية مع الصين (على سبيل المثال) لا يُمكن أن يكون على حساب أمريكا أو يقوّض الشراكة معها.

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