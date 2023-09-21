معبد تحت الماء في الإسكندرية سالم الدوسري: نادي الهلال يُعاني من ضغط المباريات البنتاجون يوافق على صفقة بيع سلاح محتملة لـ السعودية بـ 500 مليون دولار بولندا لن تنقل أسلحة جديدة إلى أوكرانيا مباني البحرين تتوشح باللون الأخضر احتفالًا باليوم الوطني السعودي جهاز جديد يغني عن حقن الإنسولين لمرضى السكري معدل الوفيات بالصواعق في جازان الأعلى بالسعودية وظائف شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال طفلة مسلسل الكبير أوي ليلى عدنان تحتفل بزفافها خسارة لاسك لينز ضد ليفربول بثلاثية
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الموافقة على صفقة بيع سلاح محتملة للسعودية بقيمة 500 مليون دولار.
جاء ذلك بحسب خبر عاجل نشرته قناة العربية، مساء اليوم الخميس.
وأكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في حواره صباح اليوم مع قناة fox news الأمريكية، أن الشراكة الإستراتيجية بين السعودية والولايات المُتحدة الأمريكية مُهمة ومُفيدة للبلدين والمنطقة والعالم، وأسهمت خلال العقود الثمانية الماضية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين من خلال تعاون وثيق أسفر عن هزيمة أخطر تنظيمين إرهابيين (القاعدة وداعش).
وشدد الأمير محمد بن سلمان، خلال الحوار، على أن للسعودية الحق في إقامة علاقات متوازنة مع جميع القوى في العالم، ولكن كانت- ولا تزال- الولايات المُتحدة هي الشريك الإستراتيجي الأهم، وتطوّر علاقات السعودية مع الصين (على سبيل المثال) لا يُمكن أن يكون على حساب أمريكا أو يقوّض الشراكة معها.
#ولي_العهد: الاتفاقيات المُرتقبة مع الولايات المُتحدة مُفيدة للبلدين ولأمن المنطقة والعالم#لقاء_محمد_بن_سلمان #صحيفة_المواطن #السعودية https://t.co/ZIkjidvDNn pic.twitter.com/QiujBaTIsn
— صحيفة المواطن (@almowatennet) September 20, 2023