البيت الأبيض: نتائج فحص جيل بايدن سلبية

أعلن البيت الأبيض نتائج فحص سيدة أمريكا الأولى، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، موضحًا أن نتائج فحص جيل بايدن جاءت اليوم سلبية.

نتائج فحص جيل بايدن

وكان البيت الأبيض قد أعلن، الاثنين الماضي، أن الاختبارات أثبتت أن جيل تعاني أعراضًا خفيفة، في حين جاءت نتائج اختبار زوجها الرئيس جو بايدن سلبية.

وكانت آخر مرة أصيبت فيها زوجة بايدن، البالغة من العمر 72 عامًا، بكورونا في أغسطس من العام الماضي، في حين كان آخر اختبار نتيجته إيجابية للرئيس، البالغ من العمر 80 عامًا، في يوليو 2022.