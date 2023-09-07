الجيش الأمريكي يعيد تمركز قواته بالنيجر إنذار أحمر: أمطار غزيرة وسيول على الباحة غدًا البيت الأبيض: نتائج فحص جيل بايدن سلبية حساب المواطن يفسر معنى حالة الدفعة لا يوجد ميادة الحناوي تطل على جمهور جدة في ليلة من الزمن الجميل الخميس أكثر أيام العام سخونة في بريطانيا نيويورك تستقبل 10 آلاف مهاجر شهريًّا طاقم عبارة يوناني يلقي شابًّا في المياه بشكل مأساوي لقطات لصفع رئيس شركة طيران أمريكية بفطيرة على وجهه طريقة إضافة ساعات العمل التطوعي للطلاب في مسارات الثانوية
أعلن البيت الأبيض نتائج فحص سيدة أمريكا الأولى، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، موضحًا أن نتائج فحص جيل بايدن جاءت اليوم سلبية.
وكان البيت الأبيض قد أعلن، الاثنين الماضي، أن الاختبارات أثبتت أن جيل تعاني أعراضًا خفيفة، في حين جاءت نتائج اختبار زوجها الرئيس جو بايدن سلبية.
وكانت آخر مرة أصيبت فيها زوجة بايدن، البالغة من العمر 72 عامًا، بكورونا في أغسطس من العام الماضي، في حين كان آخر اختبار نتيجته إيجابية للرئيس، البالغ من العمر 80 عامًا، في يوليو 2022.