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أعادت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التذكير بضرورة ضم مدد الخدمة بعد الانتقال من نظام التقاعد إلى نظام التأمينات الاجتماعية.
وقالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر حسابها على منصة “إكس” “انتقلت من نظام التقاعد إلى نظام التأمينات الاجتماعية؟.. احفظ حقك وضم مدد خدمتك؛ لحماية تأمينية مستدامة”، وذلك عن طريق (هنا).