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التأمينات الاجتماعية: احفظ حقك وضم مدد خدمتك

الإثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٤ مساءً
التأمينات الاجتماعية: احفظ حقك وضم مدد خدمتك
المواطن - فريق التحرير

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أعادت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التذكير بضرورة ضم مدد الخدمة بعد الانتقال من نظام التقاعد إلى نظام التأمينات الاجتماعية.

ضم مدد الخدمة

وقالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر حسابها على منصة “إكس” “انتقلت من نظام التقاعد إلى نظام التأمينات الاجتماعية؟.. احفظ حقك وضم مدد خدمتك؛ لحماية تأمينية مستدامة”، وذلك عن طريق (هنا).

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خطوات ضم الخدمة إلى التأمينات الاجتماعية

  • الضغط على “ابدأ الخدمة” وتسجيل الدخول.
  • تحديد نوع العميل كـ”زائر”.
  • اختيار خدمة “طلب ضم مدة اشتراك – تبادل المنافع” من قائمة الطلبات.
  • الاطلاع على الإرشادات والشروط ثم النقر على زر “متابعة”
  • تعبئة البيانات المطلوبة والموافقة على الإقرار ثم النقر على زر “تقديم الطلب”
  • ستصلك رسالة نصية تتضمن رقم الطلب، ويمكنك متابعة الطلب من (هنا).

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