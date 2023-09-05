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الفرصة متاحة أمام مهاجم واحد لاختيار خزنة تؤهله الفوز بجائزة مالية

التحديات أكثر سخونة في الموسم الثالث من برنامج “الحصن” على MBC1

الثلاثاء ٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٩ مساءً
التحديات أكثر سخونة في الموسم الثالث من برنامج “الحصن” على MBC1
المواطن - فريق التحرير

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تحديات ومنافسات، تشويق ومغامرات مثيرة يعيشها مئة مهاجم في ساحة الموسم الثالث من برنامج “الحصن” على MBC1.

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8 تحديات متنوعة

وتزداد وتيرة التحديات بين المتنافسين في الحلقات الجديدة ويتولى قيادة المهاجمين الكوماندور ومساعدته، وسيخوض هؤلاء في كل حلقة 8 تحديات متنوعة، ابتكرها الإمبراطور تاكاشي بمساندة ومساعدة وزيره، لمنع أي مهاجم من الوصول إلى خزنته. وبالنتيجة ستتاح الفرصة أمام مهاجم واحد فقط من بين المهاجمين المئة لاختيار خزنة من ثلاث خزنات ليفوز بجائزة مالية.

أبطال البرنامج

ويقوم بتجسيد الشخصيات الرئيسية كل من عادل رضوان (الإمبراطور)، هبة عبد العزيز (الإمبراطورة)، عبد العزيز جميل (الوزير)، يحيى الذهبي (الرجل الصغير)، طارق الحربي (القائد)، دارين البايض (مساعد القائد)، عبد الرحمن الشيخي (الصحفي)، وستيفاني عطالله (الصحفية).

يعرض الموسم الثالث من برنامج “الحصن” على MBC1، اعتباراً من 6 سبتمبر 2023، كل أربعاء في تمام الساعة 10:00 ليلاً بتوقيت السعودية.

  

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