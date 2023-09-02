التشكيل المتوقع لمباراة الحزم ضد النصر

ينتظر الجمهور مباراة الحزم ضد النصر، في دوري روشن السعودي، وسط صراع قوي للظهور بشكل مميز وحصد الثلاث نقاط، لمواصلة التقدم في الترتيب.

مباراة الحزم ضد النصر

ومن المقرر أن تُقام مباراة الحزم ضد النصر عند الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم المركز قبل الأخير في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد نقطتين، فيما يتواجد النصر في المركز السادس برصيد 6 نقاط.

ويدخل أصحاب الأرض مباراة الحزم ضد النصر اليوم، بحثًا عن تحقيق نتيجة إيجابية خاصة أن اللقاء على ملعبه ووسط جماهيره، فيما يأمل العالمي في مواصلة صحوته وتحقيق الفوز الثالث على التوالي في دوري روشن.

التشكيل المتوقع لمباراة اليوم

ويتوقع أن يبدأ الحزم مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ أيمن دحمان، راضي العتيبي، برونو فيانا، عبدالرحمن الدخيل، فرحان العازمي، فينيسيوس غويس، باسل السيالي، بن حسان تراوري، يوسف الشمري، محمد باداموسي وتوزي.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ العالمي مباراة الحزم ضد النصر بالتشكيل التالي؛ نواف العقيدي، أليكس تيليس، عبدالإله العمري، علي لاجامي، سلطان الغنام، عبدالله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، أوتافيو، ساديو ماني، عبدالرحمن غريب وكريستيانو رونالدو.