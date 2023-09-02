Icon

السعودية تعزي جنوب أفريقيا في ضحايا حريق الحي التجاري بـ جوهانسبيرغ Icon تنبيه من هطول أمطار غزيرة على منطقة عسير Icon يايسله يستهدف نقاط مباراة الفتح ضد الأهلي Icon جواو فيليكس: كنت أحلم باللعب في برشلونة Icon السعودية آمنة.. لم يتم تسجيل أي حالة للمتحور الجديد Icon موعد مباراة ريال مدريد ضد خيتافي Icon وظائف شاغرة بشركة التصنيع في 3 مدن Icon وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي Icon وظائف شاغرة لدى العليان القابضة Icon وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات الجولة الخامسة

التشكيل المتوقع لمباراة الحزم ضد النصر

السبت ٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٨ صباحاً
التشكيل المتوقع لمباراة الحزم ضد النصر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ينتظر الجمهور مباراة الحزم ضد النصر، في دوري روشن السعودي، وسط صراع قوي للظهور بشكل مميز وحصد الثلاث نقاط، لمواصلة التقدم في الترتيب.

مباراة الحزم ضد النصر

ومن المقرر أن تُقام مباراة الحزم ضد النصر عند الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

قد يهمّك أيضاً
الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيس سيشل

الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيس سيشل

أطعمة صحية تعرضك لأمراض قاتلة

أطعمة صحية تعرضك لأمراض قاتلة

مباراة الحزم ضد النصر
موعد المباراة – المصدر @alhazem_fc

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم المركز قبل الأخير في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد نقطتين، فيما يتواجد النصر في المركز السادس برصيد 6 نقاط.

ويدخل أصحاب الأرض مباراة الحزم ضد النصر اليوم، بحثًا عن تحقيق نتيجة إيجابية خاصة أن اللقاء على ملعبه ووسط جماهيره، فيما يأمل العالمي في مواصلة صحوته وتحقيق الفوز الثالث على التوالي في دوري روشن.

الحزم
لاعبو الحزم – المصدر @alhazem_fc

التشكيل المتوقع لمباراة اليوم

ويتوقع أن يبدأ الحزم مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ أيمن دحمان، راضي العتيبي، برونو فيانا، عبدالرحمن الدخيل، فرحان العازمي، فينيسيوس غويس، باسل السيالي، بن حسان تراوري، يوسف الشمري، محمد باداموسي وتوزي.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ العالمي مباراة الحزم ضد النصر بالتشكيل التالي؛ نواف العقيدي، أليكس تيليس، عبدالإله العمري، علي لاجامي، سلطان الغنام، عبدالله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، أوتافيو، ساديو ماني، عبدالرحمن غريب وكريستيانو رونالدو.

النصر - دوري روشن السعودي
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بوتين: إطلاق عملة بريكس ليست سهلة
العالم

بوتين: إطلاق عملة بريكس ليست سهلة

العالم
ترامب يغرد بعد غياب عامين: لن أستسلم أبدًا
العالم

ترامب يغرد بعد غياب عامين: لن أستسلم...

العالم
تعليق الدراسة الحضورية بجامعة أم القرى غدًا
السعودية اليوم

تعليق الدراسة الحضورية بجامعة أم القرى غدًا

السعودية اليوم
موجة حارة على الشرقية ودرجة الحرارة قد تصل إلى 48
السعودية اليوم

موجة حارة على الشرقية ودرجة الحرارة قد...

السعودية اليوم
أعلى وأدنى درجة حرارة اليوم بالسعودية
السعودية اليوم

أعلى وأدنى درجة حرارة اليوم بالسعودية

السعودية اليوم
غرق أشهر يخت بالعالم المفضل للأميرة ديانا
العالم

غرق أشهر يخت بالعالم المفضل للأميرة ديانا

العالم
خطبة الجمعة القادمة في السعودية لبيان فضل العلم
السعودية اليوم

خطبة الجمعة القادمة في السعودية لبيان فضل...

السعودية اليوم
سبب تسمية شهر سبتمبر بهذا الاسم
السعودية اليوم

سبب تسمية شهر سبتمبر بهذا الاسم

السعودية اليوم