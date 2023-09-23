Icon

كريستيانو رونالدو خارج التشكيل المثالي للجولة السابعة Icon تاليسكا متخصص ثنائيات بدوري روشن Icon طيران ناس في سماء السعودية.. عروض جوية احتفاء باليوم الوطني الـ 93 Icon التشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس ضد ساسولو Icon ضبط قائدة مركبة عكست السير وعرضت حياتها والآخرين للخطر Icon فيرمينو يُعاني بعد الهاتريك Icon رئيس مجلس إدارة أكوا باور: اليوم الوطني 93 مناسبة تعكس التزامنا بتحقيق مستقبل أكثر استدامة Icon فعاليات ثقافية متنوعة بمركز “إثراء” احتفاءً باليوم الوطني الـ 93 Icon خلال أسبوع.. ضبط 15114 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود Icon بانيغا يخطف نجومية الجولة السابعة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات الدوري الإيطالي

التشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس ضد ساسولو

السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٠ مساءً
التشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس ضد ساسولو
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تترقب الجماهير مباراة يوفنتوس ضد ساسولو ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، في ظل الصراع القوي بين الفريقين، للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

مباراة يوفنتوس ضد ساسولو

ومن المقرر أن تُقام مباراة يوفنتوس ضد ساسولو، عند الساعة السابعة مساء اليوم السبت، على استاد “مابي”، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

قد يهمّك أيضاً
توقعات بصواعق رعدية وأمطار وعوالق ترابية غدًا

توقعات بصواعق رعدية وأمطار وعوالق ترابية غدًا

إنذار أحمر لـ مكة والباحة: أمطار ورياح وصواعق رعدية

إنذار أحمر لـ مكة والباحة: أمطار ورياح وصواعق رعدية

وقبل مباراة اليوم، يحتل يوفنتوس المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 10 نقاط، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ساسولو في المركز السابع عشر برصيد 3 نقاط.

مباراة يوفنتوس ضد ساسولو
موعد مباراة اليوم – المصدر @juventusfcen

التشكيل المتوقع ليوفنتوس

وتشهد مباراة يوفنتوس ضد ساسولو اليوم غياب أكثر من لاعب عن اليوفي، حيث تم استبعاد أليكس ساندرو بسبب الإصابة، واستمر غياب كل من؛ دي تشيليو، بول بوغبا واللاعب الشاب يلديز.

يوفنتوس
لاعبو اليوفي – المصدر @juventusfcen

ويتوقع أن يدفع ماسيمليانو أليغري بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة يوفنتوس ضد ساسولو اليوم، أملًا في هز الشباك مبكرًا، وتسهيل مهمة الفريق في تحقيق الفوز، أملًا في خطف صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

ومن المتوقع أن يبدأ يوفنتوس مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ تشيزني، دانيلو، غليسون بريمير، جاتي، فيليب كوستيتش، أدريان رابيو، مانويل لوكاتيلي، فابيو ميريتي، ويستون ماكيني، فيديريكو كييزا ودوسان فلاهوفيتش.

دوسان فلاهوفيتش
فلاهوفيتش – المصدر @juventusfcen

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الديوان الملكي: وفاة الأميرة سارة بنت سعد بن محمد بن عبدالعزيز
السعودية اليوم

الديوان الملكي: وفاة الأميرة سارة بنت سعد...

السعودية اليوم
نفاد تذاكر مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري
الرياضة

نفاد تذاكر مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

الرياضة
أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وبرد على 6 مناطق
السعودية اليوم

أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وبرد على...

السعودية اليوم
نجم روما يواصل التألق في الدوري الأوروبي
آخر الاخبار

نجم روما يواصل التألق في الدوري الأوروبي

آخر الاخبار
طيران ناس ينضم لميثاق الأمم المتحدة كأول طيران اقتصادي بالشرق الأوسط
السعودية اليوم

طيران ناس ينضم لميثاق الأمم المتحدة كأول...

السعودية اليوم
الأمن العام: احذر من أشخاص يغرونك بربح جوائز مالية
السعودية اليوم

الأمن العام: احذر من أشخاص يغرونك بربح...

السعودية اليوم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد

السوق
مصطفى حلمي يتألق بأجمل الأغاني السعودية باليوم الوطني
الترفيه

مصطفى حلمي يتألق بأجمل الأغاني السعودية باليوم...

الترفيه