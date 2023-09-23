التشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس ضد ساسولو

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تترقب الجماهير مباراة يوفنتوس ضد ساسولو ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، في ظل الصراع القوي بين الفريقين، للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.
ومن المقرر أن تُقام مباراة يوفنتوس ضد ساسولو، عند الساعة السابعة مساء اليوم السبت، على استاد “مابي”، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وقبل مباراة اليوم، يحتل يوفنتوس المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 10 نقاط، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ساسولو في المركز السابع عشر برصيد 3 نقاط.
وتشهد مباراة يوفنتوس ضد ساسولو اليوم غياب أكثر من لاعب عن اليوفي، حيث تم استبعاد أليكس ساندرو بسبب الإصابة، واستمر غياب كل من؛ دي تشيليو، بول بوغبا واللاعب الشاب يلديز.
ويتوقع أن يدفع ماسيمليانو أليغري بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة يوفنتوس ضد ساسولو اليوم، أملًا في هز الشباك مبكرًا، وتسهيل مهمة الفريق في تحقيق الفوز، أملًا في خطف صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي.
ومن المتوقع أن يبدأ يوفنتوس مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ تشيزني، دانيلو، غليسون بريمير، جاتي، فيليب كوستيتش، أدريان رابيو، مانويل لوكاتيلي، فابيو ميريتي، ويستون ماكيني، فيديريكو كييزا ودوسان فلاهوفيتش.