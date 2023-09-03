التشكيل المثالي لخامس جولات دوري روشن

شهدت منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري روشن السعودي تألقًا لافتًا من نجم النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، ليقود التشكيل المثالي.

رونالدو وميتروفيتش الأعلى تقييمًا

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور” عن التشكيل المثالي للجولة الخامسة، ولفتت إلى أن رونالدو هو الأعلى تقييمًا بـ9.1 درجة، بعد تسجيله هدف وتقديمه لتمريرتين حاسمتين أمام الحزم.

كما حصل نجم الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش على التقييم ذاته، بعدما أحرز هاتريك أمام الاتحاد في كلاسيكو الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، يليه نجم النصر، عبدالرحمن غريب بتقييم 8.9 درجة.

التشكيل المثالي للجولة الخامسة

وجاء التشكيل المثالي للجولة الخامسة بدوري روشن، كالتالي؛ حارس مرمى الفتح، جايكوب رينيه، وفي الدفاع، وليد الأحمد “التعاون”، وإياغو سانتوس “الشباب”، بجانب ثنائي الطائي، حسين قاسم وإبراهيم النخلي.

ويتواجد في وسط وهجوم التشكيل المثالي، كل من؛ ألفارو ميدران “التعاون”، جورادن هندرسون “الاتفاق”، مراد باتنا “الاتفاق”، وألكسندر ميتروفيتش “الهلال”، بالإضافة إلى نجمي النصر، كريستيانو رونالدو وعبدالرحمن غريب.

ترتيب دوري روشن

وجاء ترتيب دوري روشن بعد الجولة الخامسة، كالتالي؛ الهلال في الصدارة برصيد 13 نقطة، بالتساوي مع التعاون، ثم الاتحاد بـ12 نقطة، متساويًا مع الأهلي، وبفارق نقطتين عن الاتفاق، ثم النصر بـ9 نقاط، يليه الفتح بـ8 نقاط.

ويقع الفيحاء في المركز الثامن بـ6 نقاط، بالتساوي مع الوحدة، أبها والطائي، ثم الخليج برصيد 5 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن الأخدود، الرائد والرياض، ثم ضمك برصيد 3 نقاط، يليه الشباب بنقطتين بالتساوي مع الحزم متذيل جدول ترتيب الدوري.