Icon

رقمان قياسيان لـ محمد صلاح بعد فوز ليفربول ضد أستون فيلا Icon الصلاة على جلوي بن عبدالله بن عبدالعزيز بن سعود Icon عمالة بلا تخصص تدير بناء المنازل والعقارات في الرياض Icon حضور مميز لطلاب مكة على منصة مدرستي Icon عرض مفاجئ يبعد سيرجيو راموس عن الاتحاد Icon فوز ليفربول ضد أستون فيلا بثلاثية Icon 6 خطوات لطباعة المباشرة بعد الترقية Icon التشكيل المثالي لخامس جولات دوري روشن Icon مواعيد تفويج حملة التصاريح لزيارة الروضة الشريفة Icon الشيخي: فراس البريكان أفضل مهاجم سعودي حاليًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
رونالدو وميتروفيتش يقودان الهجوم

التشكيل المثالي لخامس جولات دوري روشن

الأحد ٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٧ مساءً
التشكيل المثالي لخامس جولات دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شهدت منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري روشن السعودي تألقًا لافتًا من نجم النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، ليقود التشكيل المثالي.

رونالدو وميتروفيتش الأعلى تقييمًا

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور” عن التشكيل المثالي للجولة الخامسة، ولفتت إلى أن رونالدو هو الأعلى تقييمًا بـ9.1 درجة، بعد تسجيله هدف وتقديمه لتمريرتين حاسمتين أمام الحزم.

قد يهمّك أيضاً
حكام مواجهات اليوم بـ دوري روشن

حكام مواجهات اليوم بـ دوري روشن

هبوط اضطراري لطائرة بمطار الملك عبدالعزيز بجدة

هبوط اضطراري لطائرة بمطار الملك عبدالعزيز بجدة

كما حصل نجم الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش على التقييم ذاته، بعدما أحرز هاتريك أمام الاتحاد في كلاسيكو الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، يليه نجم النصر، عبدالرحمن غريب بتقييم 8.9 درجة.

ميتروفيتش
ميتروفيتش – المصدر @SPL

التشكيل المثالي للجولة الخامسة

وجاء التشكيل المثالي للجولة الخامسة بدوري روشن، كالتالي؛ حارس مرمى الفتح، جايكوب رينيه، وفي الدفاع، وليد الأحمد “التعاون”، وإياغو سانتوس “الشباب”، بجانب ثنائي الطائي، حسين قاسم وإبراهيم النخلي.

ويتواجد في وسط وهجوم التشكيل المثالي، كل من؛ ألفارو ميدران “التعاون”، جورادن هندرسون “الاتفاق”، مراد باتنا “الاتفاق”، وألكسندر ميتروفيتش “الهلال”، بالإضافة إلى نجمي النصر، كريستيانو رونالدو وعبدالرحمن غريب.

 

دوري روشن
التشكيل المثالي للجولة الخامسة

ترتيب دوري روشن

وجاء ترتيب دوري روشن بعد الجولة الخامسة، كالتالي؛ الهلال في الصدارة برصيد 13 نقطة، بالتساوي مع التعاون، ثم الاتحاد بـ12 نقطة، متساويًا مع الأهلي، وبفارق نقطتين عن الاتفاق، ثم النصر بـ9 نقاط، يليه الفتح بـ8 نقاط.

ويقع الفيحاء في المركز الثامن بـ6 نقاط، بالتساوي مع الوحدة، أبها والطائي، ثم الخليج برصيد 5 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن الأخدود، الرائد والرياض، ثم ضمك برصيد 3 نقاط، يليه الشباب بنقطتين بالتساوي مع الحزم متذيل جدول ترتيب الدوري.

الهلال السعودي
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إيلون ماسك الصيني يصارع زوكربيرغ ويطرحه أرضًا
غرائب

إيلون ماسك الصيني يصارع زوكربيرغ ويطرحه أرضًا

غرائب
سعر تذكرة حفل تقديم نيمار لـ جماهير الهلال
الرياضة

سعر تذكرة حفل تقديم نيمار لـ جماهير...

الرياضة
مخاطر ارتفاع الكوليسترول على حاسة السمع
صحة وطب‎

مخاطر ارتفاع الكوليسترول على حاسة السمع

صحة وطب‎
التعاون يضم أندري جيريتو حتى 2025
آخر الاخبار

التعاون يضم أندري جيريتو حتى 2025

آخر الاخبار
واشنطن: اتهام رئيس النيجر بـالخيانة العظمى لا مبرر له
العالم

واشنطن: اتهام رئيس النيجر بـالخيانة العظمى لا...

العالم
3 نصائح للطلاب أثناء نزولهم من الحافلة المدرسية
السعودية اليوم

3 نصائح للطلاب أثناء نزولهم من الحافلة...

السعودية اليوم
فيديو حادث الفاشينيستا الكويتية يفند ادعاءات التحرش
العالم

فيديو حادث الفاشينيستا الكويتية يفند ادعاءات التحرش

العالم
معاقبة متقدمة حاولت تصوير أسئلة اختبار الزمالة
السعودية اليوم

معاقبة متقدمة حاولت تصوير أسئلة اختبار الزمالة

السعودية اليوم