التعادل يحسم مباراة منتخب إيطاليا ضد مقدونيا الشمالية

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حسم التعادل الإيجابي مباراة منتخب إيطاليا ضد مقدونيا الشمالية بهدف لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.
وكان المنتخب الإيطالي تقدم بالهدف الأول في الدقيقة الـ 47 ثم تعادل اللاعب إينيس بردهي لمنتخب مقدونيا الشمالية في الدقيقة الـ 81.
وأصبح رصيد إيطاليا بعد التعادل 4 نقاط في المركز الثالث في المجموعة الثالثة، وأصبح رصيد منتخب مقدونيا الشمالية 4 نقاط أيضًا.
وفي مباريات اليوم، فاز منتخب بلجيكا على أذربيجان بهدف دون رد، بينما فاز المنتخب السويدي على إستونيا بخماسية دون رد، وتعادل منتخب بيلاروسيا مع منتخب أندورا بدون أهداف.
وتعادلت إنجلترا ضد أوكرانيا بهدف لكل فريق.
وفي مباريات أمس الجمعة، فازت إسبانيا على جورجيا بسباعية لهدف، وفازت إسكتلندا على قبرص بثلاثية دون رد، بينما خسرت آيسلندا من لوكسمبورج بثلاثية لهدف، وفازت البوسنة على ليشتنشتاين بثنائية لهدف، أما المنتخب التركي فتعادل مع أرمينيا بهدف لكل فريق، وفازت البرتغال على سلوفاكيا بهدف دون رد.
أما منتخب كرواتيا ففاز على لاتفيا بخماسية دون رد.