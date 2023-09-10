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أصاب عدة مناطق بقوة غير مسبوقة في تاريخ المغرب

التعاون الإسلامي تدعو لدعم المغرب لمواجهة آثار الزلزال

الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٢ صباحاً
التعاون الإسلامي تدعو لدعم المغرب لمواجهة آثار الزلزال
المواطن - فريق التحرير

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ناشد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه, الدول الأعضاء في المنظمة ومؤسساتها الإنسانية ذات الصلة وكذلك جميع الشركاء الدوليين للإسهام في جهود الإنقاذ التي تقوم بها السلطات المغربية على إثر الزلزال المدمر الذي أصاب عدة مناطق في المملكة المغربية بقوة غير مسبوقة في تاريخها مخلفًا مئات الضحايا وآلاف المصابين.

استجابة فورية

وأشاد الأمين العام بالاستجابة والتدابير الفورية التي اتخذها عاهل المملكة المغربية الملك محمد السادس، لإنقاذ السكان المتضررين وتقديم الدعم لهم والحد من تأثير الزلزال، مجددًا صادق تعازيه ومواساته للمغرب ملكًا وحكومة وشعبًا وتضامنه مع أسر الضحايا والمفقودين، داعيًا الله العلي القدير أن يتغمد بواسع رحمته من لقي حتفه منهم، والعثور على المفقودين، وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل.

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