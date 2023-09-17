التقديم يبدأ اليوم.. 120 وظيفة شاغرة في النيابة العامة

أعلنت النيابة العامة دعوة الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل (120) وظيفة مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، عن طريق التعاقد وفق ما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

المراتب:

– المرتبة السادسة.

– المرتبة السابعة.

المسميات الوظيفية:

– كاتب ضبط.

– كاتب سجل.

– باحث إحصاء مساعد.

– باحث شؤون موظفين مساعد.

– مأمور وثائق ومحفوظات.

– فني دعم.

أماكن العمل:

– الرياض.

– الطائف.

– المدينة المنورة.

– الدمام.

– جدة.

– أبها.

– عرعر.

– أبو عريش.

– الباحة.

– الجوف.

– العلا.

– القريات.

– تثليث.

– جازان.

– شروره.

– صامطه.

– عنيزه.

– وادى الدواسر.

– أحد رفيدة.

– أحدالمسارحة.

– البكيريه.

– الجموم.

– الخبر.

– الخرج.

– الخفجي.

– الدائر.

– الدرعية.

– الزلفي.

– العارضه.

– العقيق.

– العيدابي.

– المجمعة.

– المخواة.

– بدرالجنوب.

– بريدة.

– بلجرشي.

– بلقرن.

– تبوك.

– حائل.

– خميس مشيط.

– رفحاء.

– سراة عبيدة.

– ضباء.

– طبرجل.

– طريف.

– ظهران الجنوب.

– عفيف.

– نجران.

– بيشة.

– تربة.

– حفر الباطن.

– قريه العليا.

– الأحساء.

الفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة:

1- خريجو درجة البكالوريوس (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

2- الوظائف المعلن عنها للرجال والنساء للمراتب (السادسة، السابعة) تتطلب اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية.

3​​​​​​​- الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية.

4​​​​​​​​​​​​​​- يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

5​​​​​​​​​​​​​​- جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً.

6​​​​​​​​​​​​​​- ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

7​​​​​​​​​​​​​​- الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية).

موعد التقديم:

– التقديم على الوظائف متاح بدءا من اليوم الأحد بتاريخ 1445/03/02هـ الموافق 2023/09/17م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/03/06هـ الموافق 2023/09/21م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا