Icon

11300 قتيل ومياه ملوثة وألغام جرفتها السيول بـ درنة Icon التقديم يبدأ اليوم.. 120 وظيفة شاغرة في النيابة العامة Icon الإعصار لي يُهدد كندا Icon جامعة حائل تعلن عن وظائف أكاديمية بعدة تخصصات Icon طرح لوحات مميزة اليوم و4 خطوات للتسجيل Icon أجندة موسم الرياض 2023.. متحف الأساطير ونادي الملاكمة ومناطق جديدة Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد Icon انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 202.98 ريال Icon السبت المقبل بداية فصل الخريف فلكيًا Icon أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وبرد على 6 مناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام عبر جدارات

التقديم يبدأ اليوم.. 120 وظيفة شاغرة في النيابة العامة

الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٢ صباحاً
التقديم يبدأ اليوم.. 120 وظيفة شاغرة في النيابة العامة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت النيابة العامة دعوة الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل (120) وظيفة مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، عن طريق التعاقد وفق ما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

المراتب:

– المرتبة السادسة.
– المرتبة السابعة.

قد يهمّك أيضاً
جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن 284 وظيفة صحية وإدارية

جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن 284 وظيفة صحية وإدارية

إطلاق الهوية الجديدة لتنظيم الإعلام الأسابيع المقبلة

إطلاق الهوية الجديدة لتنظيم الإعلام الأسابيع المقبلة

المسميات الوظيفية:

– كاتب ضبط.
– كاتب سجل.
– باحث إحصاء مساعد.
– باحث شؤون موظفين مساعد.
– مأمور وثائق ومحفوظات.
– فني دعم.

أماكن العمل:

– الرياض.
– الطائف.
– المدينة المنورة.
– الدمام.
– جدة.
– أبها.
– عرعر.
– أبو عريش.
– الباحة.
– الجوف.
– العلا.
– القريات.
– تثليث.
– جازان.
– شروره.
– صامطه.
– عنيزه.
– وادى الدواسر.
– أحد رفيدة.
– أحدالمسارحة.
– البكيريه.
– الجموم.
– الخبر.
– الخرج.
– الخفجي.
– الدائر.
– الدرعية.
– الزلفي.
– العارضه.
– العقيق.
– العيدابي.
– المجمعة.
– المخواة.
– بدرالجنوب.
– بريدة.
– بلجرشي.
– بلقرن.
– تبوك.
– حائل.
– خميس مشيط.
– رفحاء.
– سراة عبيدة.
– ضباء.
– طبرجل.
– طريف.
– ظهران الجنوب.
– عفيف.
– نجران.
– بيشة.
– تربة.
– حفر الباطن.
– قريه العليا.
– الأحساء.

الفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة:

1- خريجو درجة البكالوريوس (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).
2- الوظائف المعلن عنها للرجال والنساء للمراتب (السادسة، السابعة) تتطلب اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية.
3​​​​​​​- الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية.
4​​​​​​​​​​​​​​- يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.
5​​​​​​​​​​​​​​- جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً.
6​​​​​​​​​​​​​​- ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.
7​​​​​​​​​​​​​​- الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية).

موعد التقديم:

– التقديم على الوظائف متاح بدءا من اليوم الأحد بتاريخ 1445/03/02هـ الموافق 2023/09/17م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/03/06هـ الموافق 2023/09/21م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الدراسة عبر منصة مدرستي اليوم في محايل عسير
السعودية اليوم

الدراسة عبر منصة مدرستي اليوم في محايل...

السعودية اليوم
19.6 مليون ريال خسائر “البحر الأحمر” خلال الربع الثاني
السوق

19.6 مليون ريال خسائر “البحر الأحمر” خلال...

السوق
“أسمنت القصيم” توصي بتوزيع 58.5 مليون ريال
السوق

“أسمنت القصيم” توصي بتوزيع 58.5 مليون ريال

السوق
المرور السري بالرياض يرصد مخالفات ومخدرات بحوزة مقيم
السعودية اليوم

المرور السري بالرياض يرصد مخالفات ومخدرات بحوزة...

السعودية اليوم
إتاحة البث المباشر لمسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن
السعودية اليوم

إتاحة البث المباشر لمسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ...

السعودية اليوم
صدمة بعد وفاة عروس من حائل أثناء قضائها شهر العسل في البوسنة
السعودية اليوم

صدمة بعد وفاة عروس من حائل أثناء...

السعودية اليوم
نزوح 5 ملايين سوداني من الخرطوم
العالم

نزوح 5 ملايين سوداني من الخرطوم

العالم
في ظهوره الأول .. تاوامبا يقود الأخدود للفوز على الرياض بهدف
الرياضة

في ظهوره الأول .. تاوامبا يقود الأخدود...

الرياضة