التكافؤ شعار وديات السعودية وكوريا الجنوبية

تنتظر الجماهير مباراة منتخب السعودية وكوريا الجنوبية الودية، أملًا في استعادة الأخضر لبريقه مع المدير الفني الجديد، الإيطالي روبرتو مانشيني، وتحقيق الفوز.

مباراة السعودية وكوريا الجنوبية

وتُقام مباراة منتخب السعودية وكوريا الجنوبية عند الساعة السابعة والنصف مساء يوم غد الثلاثاء، على ملعب “سانت جيمس بارك”، الخاص بنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية عبر شبكة قنوات SSC، ويأمل الأخضر في الظهور بشكل مميز في ختام معسكره الأول مع مانشيني.

نتائج مباريات المنتخبين الودية

ودائمًا ما تتسم مواجهات المنتخبين بالتكافؤ والندية والقوة، حيث وتقابلا وديًا 5 مرات، ونجح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في تحقيق الفوز مرة، وخسر مرة، وخيم التعادل على نتيجة 3 لقاءات.

وتُعد مباراة الغد هي الثانية للأخضر في معسكر نيوكاسل، حيث واجه منتخب كوستاريكا الأول لكرة القدم، مساء يوم الجمعة الماضي، وانتهت المواجهة بخسارة السعودية بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتأتي المباريات الودية التي يخوضها المنتخب السعودي الأول لكرة القدم خلال الفترة الحالية، في إطار استعداداته للمشاركة في نهائيات بطولة كأس آسيا 2023، المقرر انطلاقها في قطر، شهر يناير المقبل.