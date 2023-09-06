التنقل بالسلاح المرخص إلى خارج السعودية مخالفة قانونية الصين تطلق 4 أقمار صناعية من البحر للفضاء إعلان حالة الطوارئ في الشيشان وظائف شاغرة بشركة تطوير للخدمات التعليمية تمديد خفض أوبك+ يدفع توقعات أسعار النفط لـ93 دولارًا للبرميل جماهير الأهلي تطالب بضم متعب الحربي الأرصاد: أمطار غزيرة وبرد وسيول على جازان الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن يفند ادعاءات ضد قوات التحالف تنفيذ حكم القتل بحق مواطن قتل آخر طعنًا بسكين بالشرقية مواطن يتفاجأ بنقل خدمات سائق تابع لمؤسسته دون علمه
شدد الأمن العام أن التنقل بالسلاح المرخص إلى خارج السعودية يعد مخالفة قانونية يتوجب على مرتكبها المساءلة القانونية.
وقال الأمن العام في منشور عبر منصة إكس: إن التنقل بالسلاح المرخص إلى خارج السعودية مخالفة تعرّض مرتكبها للمساءلة القانونية.
ولفت الأمن العام إلى أنه يحظر التنقل بالسلاح المرخص، ومخالفة ذلك سيعرض مرتكبه للمساءلة القانونية.
ونوه الأمن العام بأن التراخيص التي تصدر بحمل واقتناء الأسلحة والذخائر سارية داخل أراضي المملكة فقط، وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة لها.