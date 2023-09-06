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وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة لها

التنقل بالسلاح المرخص إلى خارج السعودية مخالفة قانونية

الأربعاء ٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٢ مساءً
التنقل بالسلاح المرخص إلى خارج السعودية مخالفة قانونية
المواطن - فريق التحرير

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شدد الأمن العام أن التنقل بالسلاح المرخص إلى خارج السعودية يعد مخالفة قانونية يتوجب على مرتكبها المساءلة القانونية.

مخلفة قانونية

وقال الأمن العام في منشور عبر منصة إكس: إن التنقل بالسلاح المرخص إلى خارج السعودية مخالفة تعرّض مرتكبها للمساءلة القانونية.

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ولفت الأمن العام إلى أنه يحظر التنقل بالسلاح المرخص، ومخالفة ذلك سيعرض مرتكبه للمساءلة القانونية.

تراخيص الأسلحة

ونوه الأمن العام بأن التراخيص التي تصدر بحمل واقتناء الأسلحة والذخائر سارية داخل أراضي المملكة فقط، وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة لها.

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