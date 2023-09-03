Icon

الجاسر يدشن نظام الاتصالات الإدارية ناقل Icon يورجن كلوب يوافق على رحيل محمد صلاح للاتحاد Icon جارسيا يكسف سبب خسارة نابولي ضد لاتسيو Icon تايوان تحتشد بكامل جنودها وقوتها بسبب إعصار هايكوي Icon مساند: طالب الفسخ يتحمل تكلفة إلغاء العقد Icon توضيح من هدف بشأن إيقاف إعانة البحث عن عمل بعد مرور عامين من التخرج Icon فينالدوم: يسعدني بدء فصل جديد في مسيرتي Icon ضبط 77 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع Icon انطلاقة مميزة لـ ساديو ماني مع النصر Icon جامعة العلوم التطبيقية في البحرين تتلقى طلبات القبول Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
ضمن منظومة النقل والخدمات اللوجستية

الجاسر يدشن نظام الاتصالات الإدارية ناقل

الأحد ٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤١ مساءً
الجاسر يدشن نظام الاتصالات الإدارية ناقل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

دشن وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اليوم، نظام الاتصالات الإدارية “ناقل” لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية، وذلك في ديوان الوزارة بالرياض، بحضور عدد من قيادات المنظومة.

تطوير إجراءات العمل

وأكد الجاسر أن إطلاق المنصة سيسهم في تطوير إجراءات العمل وحفظ المستندات والمعاملات بين كافة منسوبي منظومة النقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة لحماية الوثائق والخطابات وتعزيز مستويات الشفافية وأمن وسرية المعلومات، داعيًا جميع العاملين في المنظومة للاستفادة من المنصة في جميع التعاملات اليومية.

قد يهمّك أيضاً
الاستماع لتلاوة 48 متسابقًا في التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبدالعزيز

الاستماع لتلاوة 48 متسابقًا في التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبدالعزيز

لجان متخصصة لخدمة المتسابقين ومرافقيهم بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية

لجان متخصصة لخدمة المتسابقين ومرافقيهم بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية

ناقل

منصة ناقل

وأضاف أن منصة ناقل تعد نظامًا بديلاً لنظام الاتصالات الإدارية التقليدي، حيث بدأ العمل عليه منذ عام 1438هـ، ويُعنى بإرسال واستقبال المعاملات إلكترونياً عبر عدة قنوات، وتحتوي على سمات أمنية لتحقق رفع مستوى أمن البيانات والوثائق ويحد من الاستغلال الغير مشروع.

من جانبه بيّن مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية أحمد بن سفيان الحسن أن الوزارة كانت من أوائل الجهات الحكومية التي استثمرت وكثفت جهودها نحو التحول الرقمي، منوهاً أن الوزارة حققت خلال السنوات الماضية إنجازات مهمة نحو التحول الرقمي ورفع مستوى الخدمات المقدمة لمستفيدي قطاع الخدمات اللوجستية من خلال الخصائص والوظائف المتعددة في نظام “ناقل”.

الارتقاء بمؤشرات الأداء

ويأتي إطلاق نظام “ناقل” سعياً من الوزارة لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة للجهود المبذولة في جانب التحول الرقمي، إلى جانب الارتقاء بمؤشرات الأداء من خلال التحول الكامل للتعاملات الإلكترونية، وتقديمها بشكل مميز لجميع المستفيدين من الوزارة والمنظومة، إضافةً إلى تفعيل التقنية بين الإدارات في كافة جهات منظومة النقل والخدمات اللوجستية.

الجدير بالذكر أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية حققت في أكتوبر 2021م نسبة 100% في التحول الإلكتروني للمعاملات، وهو ما يؤكد سعيها المستمر لإنهاء إجراءات العمل عبر أنظمتها الرقمية والاستغناء عن الورق، في سبيل الحفاظ على البيئة ومواكبة النهضة التكنولوجية التي تشهدها المملكة في شتى المجالات.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إيلون ماسك الصيني يصارع زوكربيرغ ويطرحه أرضًا
غرائب

إيلون ماسك الصيني يصارع زوكربيرغ ويطرحه أرضًا

غرائب
سعر تذكرة حفل تقديم نيمار لـ جماهير الهلال
الرياضة

سعر تذكرة حفل تقديم نيمار لـ جماهير...

الرياضة
مخاطر ارتفاع الكوليسترول على حاسة السمع
صحة وطب‎

مخاطر ارتفاع الكوليسترول على حاسة السمع

صحة وطب‎
التعاون يضم أندري جيريتو حتى 2025
آخر الاخبار

التعاون يضم أندري جيريتو حتى 2025

آخر الاخبار
واشنطن: اتهام رئيس النيجر بـالخيانة العظمى لا مبرر له
العالم

واشنطن: اتهام رئيس النيجر بـالخيانة العظمى لا...

العالم
3 نصائح للطلاب أثناء نزولهم من الحافلة المدرسية
السعودية اليوم

3 نصائح للطلاب أثناء نزولهم من الحافلة...

السعودية اليوم
فيديو حادث الفاشينيستا الكويتية يفند ادعاءات التحرش
العالم

فيديو حادث الفاشينيستا الكويتية يفند ادعاءات التحرش

العالم
معاقبة متقدمة حاولت تصوير أسئلة اختبار الزمالة
السعودية اليوم

معاقبة متقدمة حاولت تصوير أسئلة اختبار الزمالة

السعودية اليوم