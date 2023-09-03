الجاسر يدشن نظام الاتصالات الإدارية ناقل

دشن وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اليوم، نظام الاتصالات الإدارية “ناقل” لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية، وذلك في ديوان الوزارة بالرياض، بحضور عدد من قيادات المنظومة.

تطوير إجراءات العمل

وأكد الجاسر أن إطلاق المنصة سيسهم في تطوير إجراءات العمل وحفظ المستندات والمعاملات بين كافة منسوبي منظومة النقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة لحماية الوثائق والخطابات وتعزيز مستويات الشفافية وأمن وسرية المعلومات، داعيًا جميع العاملين في المنظومة للاستفادة من المنصة في جميع التعاملات اليومية.

منصة ناقل

وأضاف أن منصة ناقل تعد نظامًا بديلاً لنظام الاتصالات الإدارية التقليدي، حيث بدأ العمل عليه منذ عام 1438هـ، ويُعنى بإرسال واستقبال المعاملات إلكترونياً عبر عدة قنوات، وتحتوي على سمات أمنية لتحقق رفع مستوى أمن البيانات والوثائق ويحد من الاستغلال الغير مشروع.

من جانبه بيّن مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية أحمد بن سفيان الحسن أن الوزارة كانت من أوائل الجهات الحكومية التي استثمرت وكثفت جهودها نحو التحول الرقمي، منوهاً أن الوزارة حققت خلال السنوات الماضية إنجازات مهمة نحو التحول الرقمي ورفع مستوى الخدمات المقدمة لمستفيدي قطاع الخدمات اللوجستية من خلال الخصائص والوظائف المتعددة في نظام “ناقل”.

الارتقاء بمؤشرات الأداء

ويأتي إطلاق نظام “ناقل” سعياً من الوزارة لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة للجهود المبذولة في جانب التحول الرقمي، إلى جانب الارتقاء بمؤشرات الأداء من خلال التحول الكامل للتعاملات الإلكترونية، وتقديمها بشكل مميز لجميع المستفيدين من الوزارة والمنظومة، إضافةً إلى تفعيل التقنية بين الإدارات في كافة جهات منظومة النقل والخدمات اللوجستية.

الجدير بالذكر أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية حققت في أكتوبر 2021م نسبة 100% في التحول الإلكتروني للمعاملات، وهو ما يؤكد سعيها المستمر لإنهاء إجراءات العمل عبر أنظمتها الرقمية والاستغناء عن الورق، في سبيل الحفاظ على البيئة ومواكبة النهضة التكنولوجية التي تشهدها المملكة في شتى المجالات.