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على هامش افتتاح المنتدى العالمي للنقل المستدام

الجاسر يلتقى عددًا من قادة الشركات الصينية

الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٩ صباحاً
الجاسر يلتقى عددًا من قادة الشركات الصينية
المواطن - فريق التحرير

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أجرى وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر والوفد المرافق، سلسلة لقاءات مع قادة الشركات الكبرى في العاصمة الصينية بكين، وشهد اللقاء توقيع عدة اتفاقيات مشتركة لتعزيز التعاون السعودي الصيني.

لقاءات الجاسر

التقى الجاسر، مع مدير عام تطوير قطاع الشراكات بشركة KERRY السيدة فيا تشانغ، واستمع لشرح عن الشركة، وأهم التحديات التي تواجهها وكيفية تسهيل أعمالها في السوق السعودي، وجرى خلال اللقاء تسليم الرخصة اللوجستية للشركة لمزاولة النشاط اللوجستي في المملكة.

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كما التقى الجاسر، مع نائب المدير العام لقسم الرقمنة والعمليات عضو مجلس إدارة شركة سينوترانس المجدوعي للشرق الأوسط السيد شاو هونغتاو، واستمع لشرح عن الشركة، وأهم التحديات التي تواجهها وكيفية تسهيل أعمالها في السوق السعودي، وجرى خلال اللقاء تسليم الرخصة اللوجستية للشركة لمزاولة النشاط اللوجستي في المملكة.

كذلك التقى الجاسر والوفد المرافق، بسعادة مدير منطقة الشرق الأوسط بشركة JDL السيد ياو ليو، واستمع معاليه لشرح عن الشركة، وأهم التحديات التي تواجهها وكيفية تسهيل أعمالها في السوق السعودي، وجرى خلال اللقاء تسليم الرخصة اللوجستية للشركة لمزاولة النشاط اللوجستي في المملكة.

وفي نفس السياق التقى الجاسر، مدير التشغيل وتطوير الأعمال بشركة Alibaba Cainiao Group السيد شين لينهاي، واستمع لشرح عن الشركة، وأهم التحديات التي تواجهها وكيفية تسهيل أعمالها في السوق السعودي، وجرى خلال اللقاء تسليم الشركة الرخصة اللوجستية لمزاولة النشاط اللوجستي في المملكة، كما شهد اللقاء توقيع معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلّف الدكتور رميح بن محمد الرميح، اتفاقية مع الشركة لتقديم خدمات العنوان المختصر.

المنتدى العالمي للنقل المستدام

كما أجرى الجاسر لقاء مع الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط بشركة J&T Express السيد تشونغ تشيو، واستمع معاليه لشرح عن الشركة، وأهم التحديات التي تواجهها وكيفية تسهيل أعمالها في السوق السعودي، وجرى خلال اللقاء توقيع معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للنقّل المكلّف الدكتور رميح بن محمد الرميح، اتفاقية مع الشركة لتقديم خدمات العنوان المختصر، كما وقع مع الشركة اتفاقية للتعاون التدريبي مع الأكاديمية السعودية اللوجستية.

كما التقى الجاسر والوفد المرافق، مدير عام شركة iMile السيد يوبي لي، واستمع لشرح عن الشركة، وأهم التحديات التي تواجهها وكيفية تسهيل أعمالها في السوق السعودي، وجرى خلال اللقاء توقيع نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للنقّل المكلّف الدكتور رميح بن محمد الرميح، اتفاقية مع الشركة لتقديم خدمات العنوان المختصر، كما وقع معاليه مع الشركة اتفاقية للتعاون التدريبي مع الأكاديمية السعودية اللوجستية.

جاء ذلك على هامش مشاركة وزير النقل والخدمات اللوجستية في افتتاح المنتدى العالمي للنقل المستدام، المقام بالعاصمة الصينية بكين خلال الفترة 25- 26 سبتمبر 2023م.

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