الجماهير تتسلق جبلاً للوصول لفندق نادي النصر

تواصل الجماهير الإيرانية التواجد بكثافة في محيط فندق إقامة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في طهران، للترحيب بنجومه.

الجماهير تحتشد بالفندق

ووصلت بعثة النصر، اليوم الاثنين، إلى طهران، وسط استقبال رسمي كبير في المطار، كما تواجدت الجماهير بكثافة في الشوارع لاستقبال الفريق، وعلى رأسهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتداول رواد منصة “إكس”، صورة للجماهير الإيرانية وهي تتسلق الجبل، من أجل الوصول إلى مقر بعثة نادي النصر، لاستقبال اللاعبين والترحيب بهم، وفي مقدمتهم كريستيانو رونالدو الذي حظي باستقبال خاص.

كما انتشر مقطع فيديو للجماهير الإيرانية، وهي تملأ الفندق الذي تُقيم فيه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وسط هتافات كبيرة لكريستيانو رونالدو، وأكدت تقارير أن العدد في خارج الفندق تجاوز الـ3 آلاف مشجع.

نادي النصر يُلاقي برسبوليس

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برسبوليس الإيراني نظيره النصر، مساء يوم غد الثلاثاء، على ملعب “آزادي”، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا موسم 2023\ 2024.

وأسفرت قرعة النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا عن تواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المجموعة الخامسة، التي تضم كلاً من؛ برسبوليس الإيراني، الدحيل القطري والاستقلال الطاجيكي.