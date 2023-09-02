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بعد إعلان القائمة من قبل روبيرتو مانشيني اليوم

الجماهير تنتقد استدعاء 3 لاعبين لـ المنتخب السعودي

السبت ٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢١ مساءً
الجماهير تنتقد استدعاء 3 لاعبين لـ المنتخب السعودي
المواطن - فريق التحرير

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انتقدت جماهير الكرة السعودية، استدعاء 3 لاعبين لقائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم وذلك بعد إعلان المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني اليوم عن قائمة التوقف الدولي لشهر سبتمبر الجاري.

سبب عدم الترحيب

ولم ترحب الجماهير باختيار الثلاثي ” عبدالله الحمدان لاعب الهلال، فهد المولد نجم الشباب، ناصر الدوسري لاعب الهلال”.

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وكان عبدالله الحمدان تعرض لانتقادات قوية من قبل جماهير الهلال بسبب تراجع مستواه قبل انطلاقة الموسم، وذلك حينما شارك في البطولة العربية، بجانب تراجع مستوى فهد المولد مؤخرًا مع نادي الشباب.

عبدالله الحمدان
الحمدان – المصدر @Alhilal_FC

أما ناصر الدوسري فلا يشارك بشكل أساسي مع الهلال في ظل اعتماد المدرب البرتغالي جورجي جيسوس على ياسر الشهراني في خانة الظهير الأيسر.

ومن المقرر أن يخوض الأخضر معسكرًا في نيوكاسل، خلال فترة أيام الفيفا الدولية لشهر سبتمبر، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي استعدادًا لمنافسات كأس آسيا 2023 التي ستقام في قطر في شهر يناير المقبل.

ناصر الدوسري
الدوسري – المصدر @Alhilal_FC

قائمة المنتخب السعودي

وتقرر مغادرة بعثة المنتخب السعودي بقيادة مانشيني، ظهر غد الأحد، إلى مدينة نيوكاسل الانجليزية، عبر مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض.

وضمت قائمة مانشيني، لمعسكر الأخضر في نيوكاسل 26 لاعبًا، وهم؛ محمد العويس، نواف العقيدي، محمد اليامي، راغد النجار، ياسر الشهراني، عبدالإله العمري، حسان تمبكتي، أحمد شراحيلي وعلي البليهي.

فهد المولد
المولد

كما يتواجد سلطان الغنام، أحمد بامسعود، سعود عبدالحميد، رياض شراحيلي، عبدالله الخيبري، علي هزازي، محمد كنو، سالم الدوسري، ناصر الدوسري، سامي النجعي، سميحان النابت، عبدالعزيز البيشي، عبدالرحمن غريب، فهد الرشيدي، فهد المولد، عبدالله الحمدان وفراس البريكان.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن مؤخرًا عن تعاقده مع مانشيني لقيادة الأخضر حتى عام 2027، وذلك بعد تقديمه لاستقالته من تدريب المنتخب الإيطالي.

 

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