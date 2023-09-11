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ضمن منافسات النسخة الجديدة

الجمهور يتوقع عدد أهداف رونالدو في أبطال آسيا

الإثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٧ مساءً
الجمهور يتوقع عدد أهداف رونالدو في أبطال آسيا
المواطن - فريق التحرير

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تنتظر الجماهير النصراوية مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع الفريق الأول لكرة القدم، في النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال آسيا.

توقعات بعدد أهداف كريستيانو رونالدو

وحفز حساب دوري أبطال آسيا الرسمي على منصة “إكس”، الجماهير، وقال: “7 أيام فقط تفصلنا عن انطلاق نسخة 2023\ 2024.. كم هدف سيُسجل الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو في هذه النسخة من البطولة؟”.

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كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @theAFCCL_ar

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة حساب دوري أبطال آسيا، وجاءت غالبية التوقعات بتسجيل كريستيانو رونالدو لـ14 أو 15 هدفًا، وتمنوا أن يواصل التألق، ويقود النصر للتأهل إلى المباراة النهائية، والفوز باللقب.

ويُقدم كريستيانو رونالدو مستوى مميزًا مع النصر ضمن منافسات دوري روشن السعودي، حيث يُعد الأكثر مساهمة بتسجيل الأهداف، وينفرد بصدارة قائمة الهدافين برصيد 6 أهداف، وذلك بعد مرور 5 جولات.

النصر هذا الموسم

على الجانب الآخر، تحسن أداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في دوري روشن السعودي، ونجح في تحقيق 3 انتصارات متتالية، بعد خسارته في أول جولتين، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز السادس.

ويستعد النصر لمواجهة نظيره الرائد، مساء يوم السبت المقبل، في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، قبل أن يبدأ مشواره في مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا، بلقاء برسبوليس الإيراني، يوم 19 سبتمبر.

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