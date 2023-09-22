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خلال مباراة الاتحاد ضد الفتح

الجمهور يدعم شراحيلي بعد إصابته بالرباط الصليبي

الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٢ مساءً
الجمهور يدعم شراحيلي بعد إصابته بالرباط الصليبي
المواطن - فريق التحرير

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حرص الوسط الرياضي والجماهير على دعم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، أحمد شراحيلي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة الفتح.

إصابة بقطع في الرباط الصليبي

وتعرض شراحيلي لإصابة خلال مباراة الاتحاد ضد الفتح، وأكد النادي أن الفحوصات الطبية التي أجراها أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وسيتم تحديد موعد وإجراءات خضوعها للعملية الجراحية لاحقًا.

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أحمد شراحيلي مع الاتحاد
شراحيلي – المصدر @ittihad

الجماهير تدعم أحمد شراحيلي

وتفاعل الجمهور مع إصابة أحمد شراحيلي بقطع في الرباط الصليبي، حيث تمنوا تعافيه وعودته سريعًا إلى الملاعب، وقال علي المالكي: “انتهى موسم أحمد شراحيلي مع الاتحاد والله ضيقة وغصة”.

وكتب المعلق الإماراتي عامر عبدالله المري: “سبحان الله حينما وصل إلى أفضل حالة فنية.. إصابة أحمد شراحيلي بقطع في الرباط الصليبي ونفس الأمر ونفس المركز لحجازي .. أولاً ألف سلامة يا كابتن وإن شاء الله ترجع أقوى”.

أحمد شراحيلي وحجازي
شراحيلي وحجازي – المصدر @ittihad

وقال نجم الاتحاد السابق، محمد سويد: “ألم كبير يعتصر قلوبنا على خسارة لاعبي نادي الاتحاد والمنتخب السعودي.. النجم الكبير أحمد شراحيلي بعد إصابته لليلة البارح إصابة بالغة بقطع في الرباط الصليبي”.

وواصل محمد سويد حديثه قائلًا: “جعلت الجميع يشعر بمرارة وقسوة بعض اللحظات في مباريات كرة القدم.. يعود في أسرع وقت بإذن الله تعالى.. فقد ترك فراغًا كبيرًا في القلب وفي الملعب”.

وتابع الإعلامي جمال عارف: “حزين جداً على إصابة النجم والمدافع الكبير أحمد شراحيلي ولكن هذا قضاء الله وقدره.. فرحتي بالنقاط الثلاث للعميد لا توازي حزني على إصابة شراحيلي.. الأمنيات بالشفاء له والعودة بشكل أقوى.. بصراحة الإصابات في الاتحاد ضربت مفاصل الفريق.. قدر الله وما شاء فعل”.

أحمد شراحيلي

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