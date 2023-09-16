الحزم والطائي يرتضيان بالتعادل

ارتضى فريقا الحزم والطائي بالتعادل بنتيجة هدف لكل فريق، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الحزم والطائي

وكان الطائي افتتح التسجيل في الدقيقة الـ 12 عبر المحترف الغاني بيرنارد مينساه .

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، سجل اللاعب البرتغالي أنطونيو دي كارفايو هدف التعادل لفريق الحزم من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، استمرت النتيجة على حالها لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل منهما.

الحزم يتذيل الترتيب

وبعد اللقاء، أصبح رصيد الحزم 3 نقاط في المركز الـ 18 والأخير، بينما أصبح رصيد الطائي 7 نقاط في المركز التاسع.

وكانت مباريات الجولة السادسة من دوري روشن، انطلقت بداية من أول أمس الخميس بفوز الاتحاد على الأخدود بهدف نظيف، وفوز الوحدة على ضمك بنتيجة 4-2.

وفي مواجهات الأمس، فاز الشباب على الفيحاء بهدف دون رد، وفاز الهلال على الرياض بنتيجة 6-1، بينما فاز الفتح على الخليج بثلاثية لهدف.

وفي لقاءات اليوم، فاز الاتفاق على أبها بثلاثية لهدف، وفاز النصر على الرائد بثلاثية لهدف، بينما تقام بعد قليل مباراة الأهلي والتعاون في ختام مباريات الجولة السادسة.