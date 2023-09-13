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اتفاقيات مليارية في معرض سيتي سكيب بالرياض

الحماد: الحراك التشريعي في العقار يرفع موثوقيته وجاذبيته للاستثمار

الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٠ مساءً
الحماد: الحراك التشريعي في العقار يرفع موثوقيته وجاذبيته للاستثمار
المواطن - فريق التحرير

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أكد رئيس هيئة العقار، م. عبدالله الحماد، أن التطلعات الاقتصادية من القطاع العقاري تعكس أهمية الحراك التشريعي الذي نقوم به في الهيئة لتنظيم القطاع ورفع موثوقيته وجاذبيته للاستثمار، والإطلاقات المليارية التي شهدناها في معرض سيتي سكيب العالمي كانت خير شاهد على هذا الحِراك.

القطاعات الاقتصادية

وقال الحماد خلال مقطع فيديو عبر منصة إكس: منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 شهدت القطاعات الاقتصادية في السعودية نشاطًا غير مسبوق، ومن هذه القطاعات القطاع العقاري، مضيفًا: لاحظنا خلال الفترة الماضية تطورات متسارعة في القطاع العقاري على جميع الأصعدة ومن أهمها وجود التشريعات.

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اتفاقيات مليارية

وتابع: اليوم من معرض سيتي سكيب الرياض نشهد توقيع اتفاقيات مليارية تجاوزت 65 مليار ريال خلال هذه المرحلة، وسبقتها وسيليها اتفاقيات أخرى تعزز تسارع تنمية هذا القطاع ورفع موثوقيته وجاذبيته للاستثمار.

 

 

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