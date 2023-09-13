البيت الأبيض: بايدن بريء الأسلحة مقابل تكنولوجيا الفضاء أهم ما تضمنه لقاء بوتين وكيم أول اختبار لها.. هيئة تنظيم الإعلام تتصدى لقبلة طائشة خارج إطار الزواج الحماد: الحراك التشريعي في العقار يرفع موثوقيته وجاذبيته للاستثمار تقلبات جوية على بعض مناطق السعودية غدًا قرش يبتر ذراع سيدة ومصر تغلق الشاطئ وفاة شاب تناول المعكرونة بعد 5 أيام من طبخها سكان الحوز المغربية يشعرون بهزة أرضية جديدة الدفاع المدني: ابقوا في أماكن آمنة وابتعدوا عن تجمعات السيـول مقتل 40 سودانيًّا في قصف سوق بدارفور
أكد رئيس هيئة العقار، م. عبدالله الحماد، أن التطلعات الاقتصادية من القطاع العقاري تعكس أهمية الحراك التشريعي الذي نقوم به في الهيئة لتنظيم القطاع ورفع موثوقيته وجاذبيته للاستثمار، والإطلاقات المليارية التي شهدناها في معرض سيتي سكيب العالمي كانت خير شاهد على هذا الحِراك.
وقال الحماد خلال مقطع فيديو عبر منصة إكس: منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 شهدت القطاعات الاقتصادية في السعودية نشاطًا غير مسبوق، ومن هذه القطاعات القطاع العقاري، مضيفًا: لاحظنا خلال الفترة الماضية تطورات متسارعة في القطاع العقاري على جميع الأصعدة ومن أهمها وجود التشريعات.
وتابع: اليوم من معرض سيتي سكيب الرياض نشهد توقيع اتفاقيات مليارية تجاوزت 65 مليار ريال خلال هذه المرحلة، وسبقتها وسيليها اتفاقيات أخرى تعزز تسارع تنمية هذا القطاع ورفع موثوقيته وجاذبيته للاستثمار.
م. عبد الله الحماد رئيس #هيئة_العقار: التطلعات الاقتصادية من القطاع العقاري تعكس أهمية الحراك التشريعي الذي نقوم به في الهيئة لتنظيم القطاع ورفع موثوقيته وجاذبيته للاستثمار، والإطلاقات المليارية التي شهدناها في #سيتي_سكيب كانت خير شاهد على هذا الحِراك. pic.twitter.com/IKN2FMeS2d
— الهيئة العامة للعقار (@REGA_KSA) September 13, 2023