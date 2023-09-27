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بموجب الاتفاقية الموقعة بين السعودية والصين

الخطيب: نتوقع الوصول لـ 3 ملايين سائح صيني سنويًا

الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٤ مساءً
الخطيب: نتوقع الوصول لـ 3 ملايين سائح صيني سنويًا
المواطن - فريق التحرير

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قال وزﯾﺮ اﻟﺴﯾﺎﺣﺔ أﺣﻤﺪ اﻟﺨﻄﯾﺐ، إن الاﺗﻔﺎﻗيـﺔ التي وقعت بين السعودية والصين، والتي من شأنها ﺗﺼﺒﺢ المملكة وجهة سياحية رئيسية للسائح الصيني، تُعد ﺗﺘﻮﯾﺠاً ﻟﺮؤﯾﺔ اﻟﺒﻠﺪﯾﻦ الصديقين، لجهودهما اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟسياحة واﻟﺴﻔﺮ واﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري.

وأضاف وزير السياحة أنه من المتوقع أن تسهم هذه اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ المهمة ﻓﻲ ﺟﺬب اﻟﺴﯾﺎح ﻣﻦ جمهورية اﻟﺼﯾﻦ اﻟﺸﻌﺒﯾﺔ، واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ 3 ﻣﻼﯾﯾﻦ ﺳﺎﺋﺢ ﺻﯾﻨﻲ ﺳﻨﻮﯾﺎً.

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وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت السعودية والصين ﻋﻦ توقيع اتفاقية ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻦ خلالها المملكة وجهة سياحية رئيسية ﻟﻠﺴﺎﺋﺢ الصيني، وﺗﺴﻤﺢ بموجبها للمواطنين الصينيين ﺑﺎﻟﺴﻔر إﻟﻰ المملكة ﻣﻦ ﺧﻼل المجموعات السياحية.

 

 

 

 

 

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