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استعرضت تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية

الداخلية تختتم مشاركتها في معرض سيتي سكيب العالمي بالرياض

الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٨ صباحاً
الداخلية تختتم مشاركتها في معرض سيتي سكيب العالمي بالرياض
المواطن - واس

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اختتمت وزارة الداخلية، مشاركتها في معرض سيتي سكيب، الذي نظمته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان خلال الفترة من 10 – 13 سبتمبر الحالي، بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم شمال مدينة الرياض.

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أمان ونماء

واستعرض جناح وزارة الداخلية الذي يحمل شعار أمان ونماء، تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية في خدمة ضيوف الرحمن، وجهاز التأشيرة السياحية وآلية التقديم عليها، والآليات الحديثة المستخدمة لتحقيق الاستدامة البيئية، وروبوت لمكافحة الحرائق للمحافظة على الأرواح والممتلكات، والأنظمة الذكية للمركبات الأمنية، وخدمات بوابة سلامة الإلكترونية لمنشآت القطاع الخاص، وطائرة الدرون التي تُستخدم في رصد الإشعاع والمواد الكيماوية، وتعزيز السلامة المرورية وجودة الحياة، وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

رؤية 2030

وهدفت مشاركة وزارة الداخلية إلى إبراز التطور الذي شهدته في ظل رؤية السعودية 2030م، حيث حظي الزوار بالتعرف على الخدمات الإلكترونية لقطاعات الأفراد والأعمال والحكومي من خلال منصة “أبشر” عبر أكثر من 350 خدمة، والمركز الوطني للعمليات الأمنية.

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