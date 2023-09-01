الدبيبة على علم مسبق بلقاء المنقوش والوزير الإسرائيلي

أكد أعضاء في البرلمان أنه رغم إدانة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، عبد الحميد الدبيبة، مشاركة وزيرة خارجيته، نجلاء المنقوش، اجتماعًا مع نظيرها الإسرائيلي، إيلي كوهين، فإن الدبيبة على علم مسبق بالاجتماع.

بعلم رئيس الحكومة

وأضاف برلمانيان ليبيان، أن الاجتماع الذي جرى بين المنقوش، ووزير الخارجية الإسرائيلي كان بعلم رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، وفقًا لوكالة سبوتينك الروسية.

وقبل يومين، أكد الدبيبة خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء السابع لعام 2023، أنه مهما كانت الظروف والأسباب والطريقة وبغض النظر عن حسن النوايا أو سوئها، سنعرف جميعًا تفاصيل ما حدث في روما من خلال التحقيقات الجارية.

وتابع الدبيبة أن ما حدث في روما أمر جلل، حتى وإن كان في لقاء جانبي وقضية كبرى، وإن وقعت بشكل عابر، وذلك يستلزم ردًا قاسيًا ليكون درسًا تجاه مقدسات الأمة.

اجتماع أول

وكشف وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، يوم الأحد الماضي، عن اجتماعه مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في إيطاليا.

وفي أول اجتماع بين وزير خارجية إسرائيلي مع نظيره الليبي، قال كوهين، في بيان صادر عن الخارجية الإسرائيلية، إن الاجتماع التاريخي مع وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش، هو خطوة أولى بالعلاقات بين إسرائيل وليبيا.

تعليمات الدبيبة

وأكد عضو البرلمان الليبي، جبريل وحيدة، إن ما قامت به الوزيرة، نجلاء المنقوش، كان بتعليمات من رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.

وأردف أن بعض الوزراء من حكومة الدبيبة شاركوا الاجتماع، بهدف طلب دعم إسرائيل من أجل بقاء الحكومة في السلطة لأطول فترة ممكنة.

وأضاف: ما ذكره الدبيبة بشأن تشكيل لجنة تحقيق في الأمر هو للتغطية على الأمر، ولا يمكنه إقالة المنقوش، خشية التصريح بكافة التفاصيل التي تكشف مسؤوليته.