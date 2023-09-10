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وسط حضور من الزوار والمتخصصين

الدرعية تستعرض فرصها الاستثمارية في معرض سيتي سكيب العالمي

الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٢ مساءً
الدرعية تستعرض فرصها الاستثمارية في معرض سيتي سكيب العالمي
المواطن - واس

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تستعرض شركة الدرعية في معرض “سيتي سكيب العالمي” الفرص الاستثمارية في مشروعاتها السكنية والتجارية والفندقية والتطويرية، إضافةً إلى استعراض المخطط الرئيس للدرعية، بما يتضمنه من فرص استثمارية، ومعايير استدامة عالمية على مستوى التخطيط والتنفيذ والبناء، حيث يعد من أبرز مشاريع البنية التحتية المستدامة في العالم.

معرض شركة الدرعية

ويشهد جناح ومعرض شركة الدرعية حضورًا من الزوار والضيوف والمتخصصين والمستثمرين، مع وجود نخبة من الخبراء والمختصين التابعين للشركة، لاستقبال الزوار والمستثمرين وتقديم معلومات حول مشروعات الدرعية بوصفها وجهة عالمية لا مثيل لها، والإجابة على الاستفسارات الخاصة بالمخطط الرئيس للدرعية، واستعراض المعايير العالمية في المشروع، بدءًا من التصميم المستوحى من الهندسة المعمارية النجدية، ووصولاً إلى الابتكارات المتعلقة بالاستدامة وجودة الحياة، حيث ارتقى المخطط الرئيس للدرعية بمعايير التطوير الحضري والتأهيل التراثي، وأصبح نموذجاً في تطبيق معايير جديدة في هذا المجال, كما أن حجم ونوعية الأصول في المشروعات التطويرية والعقارية للمخطط الرئيس للدرعية، إلى جانب الأصول الثقافية والرياضية والتعليمية، جعلت من الدرعية موقعاً عالميًا للتجمع الإنساني، يُنافس أهم الوجهات العالمية.

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فرص استثمارية وعقارية

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية جيري أنزيريلو، أن الفرص الاستثمارية والعقارية للشركاء والمستثمرين في مشروعات الدرعية هائلة، فهي تأتي انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة، مشيراً إلى أنها فرص فريدة للمستثمرين، في ظل حجم الإنجازات المحققة في المخطط الرئيس للدرعية، كما تتيح المشاركة في عملية التحول والتطوير الكبرى بعاصمة الدولة السعودية الأولى، وتراثها العريق وموقعها الفريد.

وأضاف: “تعمل الدرعية، بفضل ما تمتلكه من مواقع تراثية كبيرة وثقافة تنموية مميزة، على إعادة تعريف مفهوم التنمية، من خلال التركيز على الإنسان، وهو ما نسعى إلى تسليط الضوء عليه لجميع الزوار والمهتمين بالمشروعات التراثية والتطويرية والثقافية”.

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