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أطلقت بالتزامن مع اليوم الوطني 93

الدوسري: قناة السعودية الآن تنقل الفعاليات مباشرة بأحدث الممارسات العصرية

الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٣ مساءً
الدوسري: قناة السعودية الآن تنقل الفعاليات مباشرة بأحدث الممارسات العصرية
المواطن - فريق التحرير

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قال وزير الإعلام سلمان الدوسري: إن هيئة الإذاعة والتلفزيون أطلقت قناة السعودية الآن، بالتزامن مع اليوم الوطني 93؛ لتركز على نقل الفعاليات والمناسبات مباشرة، بأحدث الممارسات العصرية.

لمواكبة الأحداث الكبرى

وأضاف الدوسري، في منشور عبر منصة إكس، لمواكبة الأحداث الكبرى والفعاليات التي تستضيفها المملكة، في ظل رؤية السعودية 2030، تُطلق هيئة الإذاعة والتلفزيون قناة السعودية الآن، بالتزامن مع اليوم الوطني 93؛ حيث تركز على نقل الفعاليات والمناسبات مباشرة، بأحدث الممارسات العصرية.

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قناة السعودية الآن

وتستهدف قناة السعودية الآن نقل التطور الذي تشهده المملكة حاليًّا في تنظيم واستضافة مختلف الفعاليات، والمؤتمرات، المحلية والإقليمية والدولية، في المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية والترفيهية كافة، إذ تضع القناة بين يدي المشاهد الأحداث التي تعكس التطور المتسارع الذي تعيشيه المملكة وحجم الفعاليات الهائل الذي تشهده في سباقها مع المستقبل نحو رؤية 2030.

وكان قد عبر الدوسري عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى الدعم السخي واللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة للقطاع الإعلامي، واهتمامهما المستمر بتطوير الإعلام السعودي، لضمان مساهمته الفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ معربًا عن شكره لجميع الجهات الحكومية والخاصة التي تعمل بتناغم وانسجام تام لاستكمال كافة الاستعدادات لإطلاق هذه القناة بصورة مشرفة تعكس المكانة البارزة للمملكة على خارطة الفعاليات والمؤتمرات الكبرى.

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