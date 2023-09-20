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بالتزامن مع اليوم الوطني

الدوسري يدشن معرض تاريخ الدولة السعودية اليوم

الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٦ صباحاً
الدوسري يدشن معرض تاريخ الدولة السعودية اليوم
المواطن - واس

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يُدشّن معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة وكالة الأنباء السعودية الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري بمركز المؤتمرات بمقر ” واس” الرئيس في الرياض اليوم، معرض تاريخ الدولة السعودية الذي يأتي مبادرة من الوكالة انطلاقاً من دورها الإعلامي الوطني وتعزيزاً لرسالتها التثقيفية والمعرفية.

اليوم الوطني

ويأتي افتتاح المعرض بالتزامن مع احتفاء السعودية بيومها الوطني ال 93 والذي يأتي في ظل نهضة شاملة يشهدها هذا الوطن العظيم ومن يقيمون على أرضه المباركة حيث أضحى فيه الإنسان السعودي شامخًا يعتز بدينه ووطنيته تحت ظل حكومة راشدة ارتأته ووضعته أول أهدافها نحو تطويره وتمكينه ليرتقي بين شعوب العالم بكل فخر وعزة،

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معرض تاريخ الدولة السعودية

وصُمم المعرض برؤية تشمل مختلف المراحل التاريخية للدولة السعودية وفق مسار زمني متسلسل بدءاً من مرحلة تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل أكثر من ثلاثة قرون، مروراً بالدولة السعودية الثانية وصولاً إلى الدولة السعودية الثالثة، وحتى إعلان الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – توحيد أرجاء البلاد باسم المملكة العربية السعودية وبداية عهد الدولة الحديثة وتطورها خلال فترات تعاقب عليها ملوك كرام بلوغاً للعهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – وما تشهده المملكة من حاضر زاهر ومستقبل مشرق في قالب معرفي يستند على المعلومة الموثوقة والمدعومة بالوسائط المرئية في تفاعل لحظي.

محتوى تفاعلي

ويضيف المعرض مفهوماً آخر للرسالة الإعلامية ومضمونها الوطني في إطار تكاملي مؤسسي مع الجهات الرسمية المعنية بتاريخ الدولة عبر تقديم محتوى بصري تفاعلي يثري المعرفة بتاريخ الدولة السعودية، في حين يعد المعرض تجربة ثرية لـ”واس” تتواءم من خلالها مضامين المحتوى الإعلامي مع أبعاده التوعوية والتثقيفية مستهدفاً الجمهور من مختلف شرائح المجتمع لاسيما فئة الشباب والطلاب بمختلف المؤسسات التعليمية، وفي وقت سيضفي المعرض جوانب معرفية تفاعلية تستمد منه وسائل الإعلام الأجنبية والوفود الرسمية الزائرة وأعضاء السلك الدبلوماسي تصوراً اشمل لمراحل تاريخ الدولة السعودية.

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