السجائر الإلكترونية تسبب اضطراب المناعة

خلص علماء في جامعة برمنغهام البريطانية، إلى أن تدخين السجائر الإلكترونية، يمكن أن يؤدي إلى اضطراب عمل منظومة المناعة.

بخار السجائر الإلكترونية

وكشفت الدراسة المنشورة بمجلة Journal of Allergy and Clinical Immunology، كبح بخار السجائر الإلكترونية لنشاط الخلايا المتعادلة- الخلايا المناعية التي تدمر الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض، وفقًا لروسيا اليوم.

وبحسب الباحثين، قد يزداد خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي لدى مدخني السجائر الإلكترونية.

كذلك ترتبط الخلايا المتعادلة بالشيخوخة وأمراض الانسداد المزمن، وتلف الأنسجة؛ لذا فإن كبح نشاطها يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة.