السجائر الإلكترونية تسبب اضطراب المناعة أرقام كوبو في مواجهة ريال مدريد ضد سوسيداد دراجة تسير بمفردها في الشارع لقطات لـ النمر العربي يتجول في جبال تهامة عسير الهلاليون: ننتظر كبير القارة ترامب يقدم حلولًا لحل أزمة الحرب في أوكرانيا تخريج 9400 رجل أمن من مدن التدريب بالسعودية نواف التمياط: الهلال شعاره البطولات وجيسوس مدرب كبير السعودية تُدين وتستنكر اقتحام مجموعة من المتطرفين للمسجد الأقصى ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد ختام مباريات الجولة السادسة
خلص علماء في جامعة برمنغهام البريطانية، إلى أن تدخين السجائر الإلكترونية، يمكن أن يؤدي إلى اضطراب عمل منظومة المناعة.
وكشفت الدراسة المنشورة بمجلة Journal of Allergy and Clinical Immunology، كبح بخار السجائر الإلكترونية لنشاط الخلايا المتعادلة- الخلايا المناعية التي تدمر الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض، وفقًا لروسيا اليوم.
وبحسب الباحثين، قد يزداد خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي لدى مدخني السجائر الإلكترونية.
كذلك ترتبط الخلايا المتعادلة بالشيخوخة وأمراض الانسداد المزمن، وتلف الأنسجة؛ لذا فإن كبح نشاطها يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة.