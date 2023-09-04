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ريادة عالمية للسعودية لمعالجة تحديات المياه

السديس: تأسيس منظمة عالمية للمياه منطلقة من ثوابت دينية

الإثنين ٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٧ مساءً
السديس: تأسيس منظمة عالمية للمياه منطلقة من ثوابت دينية
المواطن - فريق التحرير

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أشاد رئيس الشؤون الدينية، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، بإعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عن تأسيس السعودية لمنظمة عالمية للمياه، مقرها الرياض، وتهدف المنظمة إلى تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي.

ثوابت دينية وركائز إنسانية

وقال رئيس الشؤون الدينية: إن إنشاء منظمة عالمية للمياه، مقرها الرياض، انطلقت من ثوابت دينية، وركائز إنسانية، وريادة عالمية وحضارية، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَجَعَلنا مِنَ الماءِ كُلَّ شَيءٍ حَيٍّ أَفَلا يُؤمِنونَ﴾ [الأنبياء: 30].

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استدامة مورد المياه

وتابع رئيس الشؤون الدينية قائلًا: إن السعودية حريصة على ضمان استدامة موارد المياه، وتعزيز التجارب التقنية، والابتكار والبحوث والتطوير، وكل ما من شأنه الأمن الإنساني، ولا غرو، فبلادنا وقادتها، لهم القدح المعلَّى في الحفاظ على الثروات، وتدعيم مواردها.

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