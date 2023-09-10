Icon

إثيوبيا تعلن اكتمال الملء النهائي لسد النهضة Icon التعاون الإسلامي تدعو لدعم المغرب لمواجهة آثار الزلزال Icon ولي العهد يلتقي رئيسة وزراء بنغلاديش على هامش قمة العشرين Icon ولي العهد والرئيس التركي يعقدان جلسة مباحثات رسمية Icon إنقاذ رجل مسن أوشك على الهلاك في الصحراء شمال تثليث Icon  تغيير اسم واجهة الرياض إلى واجهة روشن Icon جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن 284 وظيفة صحية وإدارية Icon 19.6 مليون ريال خسائر “البحر الأحمر” خلال الربع الثاني Icon اليوم.. انطلاق معرض سيتي سكيب العالمي بالرياض Icon وظائف في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
اجتمع مع القيادات والمطوفين ومسؤولي الأمر بالمعروف بالمسجد الحرام

السديس: رسم مسار ديني تعظيمي لرسالة الحرمين الوسطية

الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٢ مساءً
السديس: رسم مسار ديني تعظيمي لرسالة الحرمين الوسطية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كثف رئيس الشؤون الدينية الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، لقاءاته مع العديد من القيادات الدينية ومسؤولي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمطوفين في المسجد الحرام لشحذ الهمم والتحفيز للمرحلة القادمة التي تتطلب حراكًا دينيًا للتفاعل والتناغم من متطلبات المرحلة ومنطلقات رئاسة الشؤون الدينية المتجددة لبلوغ رتبة التجويد والإبداع في إثراء تجربة القاصد دينيًا.

وقال رئيس الشؤون الدينية خلال لقائه بعدد من قيادات الإدارات الدينية للحرمين الشريفين: إن رئاسة الشؤون الدينية تحمل على عاتقها رسالة سامية، عظيمة المضامين والرؤى، وتدخل قريبًا في مرحلة متجددة من عطاءاتها الوثَّابة.

قد يهمّك أيضاً
“الوطنية للإسكان” تُطلق مشاريع سكنية جديدة ونوعية

“الوطنية للإسكان” تُطلق مشاريع سكنية جديدة ونوعية

رونالدو يحصل على أكثر من مليون صوت بـ استفتاء أفضل لاعب في غرب آسيا

رونالدو يحصل على أكثر من مليون صوت بـ استفتاء أفضل لاعب في...

وأشار إلى اقتران العطاءات بالتقانة، وتفعيل الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والإعلام الرقمي الديني، والشاشات والمعارض الدينية الرقمية، والترجمة إلى اللغات العالمية، المواكبة لرؤية 2030، وفق أعلى معايير التجويد؛ وصولًا للمستهدفات الدينية، ورسالة الحرمين العلمية والدينية والإنسانية عالميًا.

وأكد : أن رئاسة الشؤون الدينية ماضية في تحفيز الكفاءات الوطنية الشابة وتمكينهم؛ لخدمة قاصدي الحرمين دينيًا، موضحًا: أن الرئاسة تعمل بطموح وشغف؛ لتعظيم رسالة الحرمين الوسطية، كون هذه الرسالة رسمت مسارًا دينيًا رائدًا، في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

خطط وبرامج الرئاسة

فيما اطلع رئيس الشؤون الدينية مسؤولي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد الحرام؛ على الخطط والبرامج المتجددة، التي تعتزم الرئاسة تنفيذها في المرحلة القادمة؛ لبث رسالة الحرمين الدينية الوسطية عالميًا، وتكريس قيم الاعتدال، وتعضيد المخرجات الدينية،  المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين ، أكد على حرص رئاسة الشؤون الدينية على تأهيل الكفاءات الميدانية الدينية، بما يتناسب والمنطلقات المتجددة للرئاسة؛ لتحقيق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله-، في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما؛ ليؤدوا مناسكهم في يسر، وأجواء تعبدية إيمانية.

كما التقى رئيس الشؤون الدينية مع عدد من المطوفين ومنسوبي إدارة المطوفين وحثهم على ضرورة تأهيل المطوفين دينيًا وعلميًا؛ ليتمكنوا من أداء عملهم ورسالتهم الدينية بإحكام ورسوخ، ولمعالجة التحديات والمعوقات التي تواجه مقدمي خدمة التطويف بحذق وتميز، لبلوغ رتبة التجويد والإبداع في إثراء تجربة القاصد دينيًا.

وفي نهاية اللقاء، استمع رئيس الشؤون الدينية، للآراء والمقترحات، وسُبل تطوير رئاسة الشؤون الدينية والارتقاء بها، وقدم لهم الشكر على بذلهم وعطائهم، داعيًا المولى القدير أن يكلل جهودهم بالتوفيق والنجاح، وأن يجعل أعمالهم خالصة لوجهه الكريم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سانتو يسعى لتعزيز صدارة الاتحاد اليوم
الرياضة

سانتو يسعى لتعزيز صدارة الاتحاد اليوم

الرياضة
ضبط 487 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق
السعودية اليوم

ضبط 487 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق

السعودية اليوم
رئيس الأمر بالمعروف في الدوادمي يزور المحافظ ويُطلعه على برنامج “فاجتبوه لعلكم تفلحون”
حصاد اليوم

رئيس الأمر بالمعروف في الدوادمي يزور المحافظ...

حصاد اليوم
هل صفقة تمبكتي سبب حل إدارة خالد الثنيان؟
آخر الاخبار

هل صفقة تمبكتي سبب حل إدارة خالد...

آخر الاخبار
مطعم صيني يغسل شعر زبائنه بالشامبو بعد الأكل
العالم

مطعم صيني يغسل شعر زبائنه بالشامبو بعد...

العالم
لقطات من توافد جماهير الهلال لـ حفل نيمار
الرياضة

لقطات من توافد جماهير الهلال لـ حفل...

الرياضة
الغذاء والدواء تغلق 31 منشأة بسبب المخالفات وعدم الترخيص
السعودية اليوم

الغذاء والدواء تغلق 31 منشأة بسبب المخالفات...

السعودية اليوم
مسلسل دعم القطاع العقاري السعودي مستمر ومتواصل
السعودية اليوم

مسلسل دعم القطاع العقاري السعودي مستمر ومتواصل

السعودية اليوم