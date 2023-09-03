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أكد سعيه لتحقيق الريادة الدينية للسيدات عالميًا

السديس يبشر القيادات النسائية الدينية باستراتيجية متجددة لتمكين المرأة

الأحد ٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٢ مساءً
السديس يبشر القيادات النسائية الدينية باستراتيجية متجددة لتمكين المرأة
المواطن - فريق التحرير

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حققت المرأة السعودية في جميع قطاعات رئاسة الشؤون الدينية، إنجازات تاريخية كبرى ومشرفة لخدمة قاصدات الحرمين الشريفين دينيًا.

وسخرت رئاسة الشؤون الدينية كوادرها البشرية النسائية لتعظيم رسالة الحرمين الدينية الوسطية للعالم واستثمار وسائل التقنية والتطبيقات الذكية لتعضيد المنجزات الدينية بجودة عالية وكفاءة مثلى لقاصدي وقاصدات الحرمين دينيًا.

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تمكين المرأة

وقال رئيس الشؤون الدينية الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، في أول لقاء مع القيادات النسائية لرئاسة الشؤون الدينية في المسجد الحرام عن بعد إن الرئاسة ستستمر في تمكين المرأة واستثمار العقول والمواهب الشابة لتجويد الأداء في المجالات الدينية وتحقيق الأثر لرسالة الحرمين الوسطية الدينية.

وأشاد رئيس الشؤون الدينية بما وصلت إليه المرأة السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وعضيده المبارك، ولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وأكد رئيس الشؤون الدينية أن المرأة السعودية حققت خطوات تاريخية متناسقة مع قيم الإسلام النبيلة الوسطية، وفقًا للرؤية المباركة 2030 والتي تهدف لتمكين المرأة وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية السمحة.

استراتيجية دينية بالشؤون الإسلامية

وبشّر رئيس الشؤون الدينية جميع منسوبات رئاسة الشؤون الدينية أن الرئاسة شرعت في إعداد استراتيجية دينية لتمكين المرأة لخدمة القاصدات والزائرات دينيًا، وبث رسالتهما الوسطية عالميًا.

وخاطب رئيس الشؤون الدينية قائلًا “لقد أثبتن بفضل الله كفاءة وجدارة لخدمة القاصدات دينيًا وتحقيق أفضل الممارسات المعيارية للحرمين دعويًا وإثراء تجربتهن الدينية”.

وأكد أن رئاسة الشؤون الدينية ماضية في تتويج المرأة وإعطاءها الفرص الكاملة لقيادة العمل في المنظومة الدينية والدعم بالكفاءات والطاقات المؤهلة وضخ الدماء الجديدة التي تتمتع بالكفاءة الدينية العلمية التي تعمل بطموحٍ عال وبشكل دؤوب وبشغف لتعظيم رسالة الحرمين دينيًا في العالم.

ولفت السديس إلى أن تعزيز ثقافة الابتكار وأنسنة الخدمات الدينية النسائية والتوظيف الأمثل لتقنية المعلومات والاتصالات من خلال التحول الرقمي الديني لتحقيق التكامل والريادة الدينية العالمية النسائية وتبني قيم التسامح والوسطية سيحظى بالألوية في المرحلة القادمة.

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