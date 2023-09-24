السعودية تدين تكرار الممارسات الاستفزازية من المتطرفين ضد المسجد الأقصى ضبط 622 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق أبراج الدوحة تكتسي باللون الأخضر احتفالًا باليوم الوطني جماهير آرسنال تهاجم توتنهام بسبب هاري كين لقطات لجهود رجال الأمن العام في اليوم الوطني تقدم الاتفاق ضد جدة بثلاثية في الشوط الأول التعاون يُنهي الشوط الأول متقدمًا على القادسية عروض المقاتلات الجوية فوق قصر الملك عبدالعزيز بالخرج خسارة قاتلة لـ تشيلسي ضد أستون فيلا التعادل يحسم مباراة آرسنال ضد توتنهام
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية تكرار الممارسات الاستفزازية التي يقوم بها مجموعة من المتطرفين للمسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وعبرت الوزارة عن أسف السعودية لما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلية من ممارسات تقوض جهود السلام الدولية، وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية.
وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف السعودية الراسخ بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، ودعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال والوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.