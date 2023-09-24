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تتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية

السعودية تدين تكرار الممارسات الاستفزازية من المتطرفين ضد المسجد الأقصى

الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٧ مساءً
السعودية تدين تكرار الممارسات الاستفزازية من المتطرفين ضد المسجد الأقصى
المواطن - واس

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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية تكرار الممارسات الاستفزازية التي يقوم بها مجموعة من المتطرفين للمسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وعبرت الوزارة عن أسف السعودية لما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلية من ممارسات تقوض جهود السلام الدولية، وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية.

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الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني

وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف السعودية الراسخ بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، ودعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال والوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.

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