Icon

سعود الطبية توضح الفرق بين الزهايمر والخرف Icon وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون Icon أمانة الحدود الشمالية تطرح 11 فرصة استثمارية بروضة هباس Icon محمية الإمام تركي بن عبدالله: رصد تزايد أعداد الغزلان بعدة مواقع Icon السديس: الاهتمام بالقرآن الكريم في صدارة أولويات ولاة أمرنا Icon الناتج المحلي الإجمالي يرتفع 1.2%.. مؤشرات لقوة ومتانة الاقتصاد Icon السعودية تزدهر بمختلف ألوان الثقافة لتثري نمط حياة الفرد Icon اليوم.. إدراج وتداول أسهم سمو العقارية في تاسي Icon وظائف بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف Icon الأنشطة غير النفطية في السعودية تنمو بمعدل 6.1٪ خلال الربع الثاني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تسهم في تعزيز الهوية الوطنية

السعودية تزدهر بمختلف ألوان الثقافة لتثري نمط حياة الفرد

الخميس ٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤١ صباحاً
السعودية تزدهر بمختلف ألوان الثقافة لتثري نمط حياة الفرد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال الكاتب والإعلامي عبدالله الحسني إن الحراك الثقافي الذي تشهده السعودية هو تأكيد على الرؤى والأهداف التي وضعتها الوزارة من حيث العمل على أن تزدهر المملكة العربية السعودية بمختلف ألوان الثقافة، لتثري نمط حياة الفرد، وتسهم في تعزيز الهوية الوطنية.

وأضاف الكاتب، في مقال له بصحيفة “الرياض”، بعنوان “الاحتفاء بالمُنجَز”، أن السعودية تشجع الحوار الثقافي مع العالم، موضحا أن استمرار مبادرة الجوائز الثقافية الوطنية التي أطلقتها وزارة الثقافة قبل أعوام وهذا الاحتشاد في هذا العرس الثقافي هو أحد تجليّات هذا الحراك في وطن قيادته جعلت الثقافة في قلب اهتماماتها… وإلى نص المقال:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع الوطنية

وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع الوطنية

ميتا تتيح خدمة جديدة في فيسبوك وانستغرام بدون إعلانات

ميتا تتيح خدمة جديدة في فيسبوك وانستغرام بدون إعلانات

مبادرة الجوائز الثقافية الوطنية

استمرار مبادرة الجوائز الثقافية الوطنية التي أطلقتها وزارة الثقافة قبل أعوام؛ يؤكّد النهج الاحتفائي بالإبداع، وبالإيمان العميق به كقيمة فارقة، كما أنه يشكّل ملمحاً مهمّاً لصورة الواقع الثقافي الذي تعيشه بلادنا من تحوّل وطني تاريخي، هو إحدى ثمرات الرؤية الطموحة التي دشّنت تاريخاً جديداً يضع المملكة في مكانها التاريخي والحضاري والإنساني الذي يليق بها.

وحين أعلنت الوزارة الجائزة فقد كانت منطلقة من رؤية وقناعة عميقتين؛ وهي ضرورة تكريس الثقافة كنمط حياة، وتعزيز مكانة المملكة على الساحة الثقافية العربية والعالمية، وكذلك دعم تحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال الجوائز الثقافية الوطنية التي تحتفي -وبشمولية لافتة- بإنجازات الأفراد والمجموعات والمؤسسات في مختلف القطاعات الثقافية.

تشجيع المحتوى والإنتاج الثقافي المتميز

وتهدف إلى تشجيع المحتوى والإنتاج الثقافي المتميز، لخدمة جميع المسارات ضمن القطاعات الثقافية الستة عشر في الوزارة، ولا يقف هذا الاحتفاء عند حدود الجوائز العينية، وإنما أعلنت بأنها ستقوم بتقديم الدعم المادي والمعنوي للفائزين، والمتمثل في احتواء الإنتاج الثقافي للفائز، والاحتفاء به إعلامياً ومجتمعياً، ومنحه التمثيل الشرفي للقطاع الثقافي الذي حصل على جائزته في فعاليات ومناسبات داخل المملكة وخارجها.

بعد غد نحن على موعد مع هذا الحدث الثقافي الكبير الذي يُتوّج برعاية من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حيث يتم الاحتفاء بالمنجزات الثقافية السعودية عبر تكريم رموزها وإنجازاتهم الفارقة في القطاعات الثقافية كافة.

السعودية تزدهر بمختلف ألوان الثقافة

إن الحراك الثقافي الذي تشهده بلادنا هو تأكيد على الرؤى والأهداف التي وضعتها الوزارة من حيث العمل على أن تزدهر المملكة العربية السعودية بمختلف ألوان الثقافة، لتثري نمط حياة الفرد، وتسهم في تعزيز الهوية الوطنية، وتشجع الحوار الثقافي مع العالم. وهذا الاحتشاد في هذا العرس الثقافي هو أحد تجليّات هذا الحراك في وطن قيادته جعلت الثقافة في قلب اهتماماتها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القصة الكاملة لـ 3 مصريين ضلوا طريقهم وماتوا عطشًا بالصحراء
غرائب

القصة الكاملة لـ 3 مصريين ضلوا طريقهم...

غرائب
بيل جيتس يتفاجأ بالتطور السريع لـChatGPT
تكنولوجيا

بيل جيتس يتفاجأ بالتطور السريع لـChatGPT

تكنولوجيا
هديتان لـ كريم بنزيما بعد مباراة الاتحاد والرياض
الرياضة

هديتان لـ كريم بنزيما بعد مباراة الاتحاد...

الرياضة
صندوق “الأهلي ريت 1” يوزع أرباحاً بقيمة 34.4 مليون ريال
السوق

صندوق “الأهلي ريت 1” يوزع أرباحاً بقيمة...

السوق
وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة
وظائف

وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة

وظائف
مقتل روس خلال عملية عسكرية أوكرانية بالقرم
العالم

مقتل روس خلال عملية عسكرية أوكرانية بالقرم

العالم
ترتيب الدوري السعودي بعد ختام مباريات الجمعة
الرياضة

ترتيب الدوري السعودي بعد ختام مباريات الجمعة

الرياضة
مايك بنس يبرئ نفسه من تهم الوثائق السرية لترامب
العالم

مايك بنس يبرئ نفسه من تهم الوثائق...

العالم