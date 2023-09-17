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يحتوي جناحها على أقسام مبتكرة تكشف رؤيتها

السعودية تستعرض جهودها في الاستدامة البيئية خلال إكسبو الدوحة 2023

الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٥ مساءً
السعودية تستعرض جهودها في الاستدامة البيئية خلال إكسبو الدوحة 2023
المواطن - واس

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أعلنت المملكة العربية السعودية مشاركتها في معرض إكسبو الدوحة 2023 للبستنة، الذي يُقام في الثاني من أكتوبر المقبل؛ بهدف تعريف المجتمع الدولي لاستكشاف واعتماد حلول مبتكرة لمكافحة التصحّر، عبر أربعة محاور هي: (الزراعة الحديثة، والتكنولوجيا والابتكار، والوعي البيئي، والاستدامة)، ويأتي المعرض تحت شعار “صحراء خضراء.. بيئة أفضل”؛ بهدف تعزيز الإسهامات الدولية في سبيل الوصول لمستقبل أخضر مستدام.

مشاركة السعودية في إكسبو الدوحة

وأوضح المشرف العام على مشاركة السعودية في “إكسبو الدوحة 2023” صالح بن عبد المحسن بن دخيل، أن المشاركة في المعرض تأتي انطلاقًا من جهود السعودية المستمرة لتحقيق الاستدامة في مجالات البيئة والمياه والزراعة، من خلال مبادرات رؤيتها الطموحة، حيث تسعى إلى قيادة الحقبة الخضراء محليًا وإقليميًا، عبر العديد من المبادرات، وفي مقدمتها مبادرتي السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر؛ بهدف الوصول إلى مستقبل أخضر مستدام، والارتقاء بجودة الحياة؛ لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وضمان تحقيق الأمن الغذائي.

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وأشار إلى أن السعودية تُكرّس جهودها للوصول إلى الاقتصاد الدائري، الذي يرتكز على ثلاثة أسس رئيسة هي، الحد من النفايات والتلوّث، إلى جانب الحفاظ على استخدام المنتجات والمواد، إضافة إلى تجديد النظم الطبيعية؛ الذي يهدف إلى استدامة البيئة، وإعادة زراعة المناطق الصحراوية، إلى جانب استخدام أساليب الري الحديثة؛ للحفاظ على المياه.

الأقسام المبتكرة في إكسبو الدوحة

وأبان أن جناح السعودية في إكسبو الدوحة 2023 سيحتوي على العديد من الأقسام المبتكرة التي تعكس تنوع وثراء السعودية في الحاضر والمستقبل، من خلال تحوُّل رؤية 2030 الطموحة إلى واقعٍ ملموس، عبر خطٍ زمني يرتكز على الزراعة والبستنة، مستعرضًا تنوع تضاريس المملكة ودورها في تمكين الزراعة، عبر مبادرات رؤيتها الطموحة؛ الحالية والمستقبلية، ومشاريعها الكبرى التي ترتكز على الاستدامة، مثل استخدام وسائل التقنية الحديثة المرشدّة للمياه، ودعم المشاريع التي تساعد على تعزيز الأمن الغذائي، بالإضافة إلى الزراعة بدون تربة في البيوت المحمية، إلى جانب تنمية مواقع الغطاء النباتي وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، وإطلاق العديد من الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض في المتنزهات الوطنية والمحميات؛ تحقيقًا للأهداف البيئية محليًا ودوليًا، ومساهمتها في وضع حلول للتحديات والقضايا البيئية حول العالم، وصولًا إلى تحقيق الازدهار والاستدامة.

يذكر أن السعودية من الدول المرشحة لاستضافة النسخة الرئيسة لمعرض إكسبو الدولي 2030 تحت شعار “حقبة التغيير.. معاً نستشرف المستقبل” والمزمع إقامته في مدينة الرياض.

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