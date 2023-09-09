Icon

السعودية تعزي المغرب في ضحايا الزلزال Icon ولي العهد يصل الهند لرئاسة وفد السعودية في قمة قادة دول مجموعة العشرين Icon منتخب البرتغال يهزم سلوفاكيا في عقر دارها Icon الجماهير: 3 لاعبين وراء خسارة منتخب السعودية ضد كوستاريكا Icon أمطار غزيرة وبرد وسيول في 4 مناطق Icon إعلان سعودي مرتقب لإبرام اتفاق سكة حديد مع 3 دول Icon مواقف إنسانية نبيلة.. دول العالم تترقب آراء واقتراحات ولي العهد بقمة العشرين Icon بشهادة منظمات دولية.. السعودية تُبهر العالم اقتصاديًّا وتصنع المعجزات Icon ولي العهد يرأس وفد السعودية في قمة العشرين Icon فيتوريا: محمد صلاح سيلتحق بنا بعد مباراة مصر ضد إثيوبيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

السعودية تعزي المغرب في ضحايا الزلزال

السبت ٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤١ صباحاً
السعودية تعزي المغرب في ضحايا الزلزال
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعربت المملكة العربية السعودية عن صادق مواساتها لحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيقة، جراء سلسلة الزلازل التي ضربت البلاد، وأدت إلى وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص.

وعبرت المملكة عن وقوفها وتضامنها مع المغرب وشعبها الشقيق في هذا المصاب الجلل، معبرةً عن خالص تعازيها لأسر المتوفين، وتمنياتها الصادقة للمصابين بالشفاء العاجل والأمن والسلامة للمملكة المغربية وشعبها الشقيق.

قد يهمّك أيضاً
ترميم 61 منزلًا لأسر محتاجة بأيدٍ سعودية

ترميم 61 منزلًا لأسر محتاجة بأيدٍ سعودية

أكاديمية طويق تتيح 8 مجالات في حملة خذ العلم

أكاديمية طويق تتيح 8 مجالات في حملة خذ العلم

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فوز ثمين لـ أبها ضد الرائد بهدف
الرياضة

فوز ثمين لـ أبها ضد الرائد بهدف

الرياضة
البنك الإسلامي للتنمية يعلن عن وظائف شاغرة
حصاد اليوم

البنك الإسلامي للتنمية يعلن عن وظائف شاغرة

حصاد اليوم
النصر يُبدع بـ كأس الملك سلمان للأندية 2023
الرياضة

النصر يُبدع بـ كأس الملك سلمان للأندية...

الرياضة
الأهداف لا تغيب عن مباريات التعاون منذ 2020
آخر الاخبار

الأهداف لا تغيب عن مباريات التعاون منذ...

آخر الاخبار
إحباط ترويج 17 كجم حشيش في الرياض
السعودية اليوم

إحباط ترويج 17 كجم حشيش في الرياض

السعودية اليوم
لقطات من تقديم مانشيني مدربًا للأخضر حتى 2027
آخر الاخبار

لقطات من تقديم مانشيني مدربًا للأخضر حتى...

آخر الاخبار
إنفاذًا لتوجيهات القيادة.. وصول التوأم السيامي التنزاني حسن وحسين إلى الرياض
أخبار رئيسية

إنفاذًا لتوجيهات القيادة.. وصول التوأم السيامي التنزاني...

أخبار رئيسية
18 موقعًا لا يجوز اكتساب الملكية فيها
السعودية اليوم

18 موقعًا لا يجوز اكتساب الملكية فيها

السعودية اليوم