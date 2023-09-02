السعودية تعزي جنوب أفريقيا في ضحايا حريق الحي التجاري بـ جوهانسبيرغ

أعربت وزارة الخارجية عن تعازي المملكة العربية السعودية وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية جنوب أفريقيا إثر الحريق الذي وقع بالحي التجاري في مدينة جوهانسبيرغ.

المملكة تتضامن مع جنوب إفريقيا

وأكدت الوزارة وقوف المملكة وتضامنها مع حكومة وشعب جمهورية جنوب أفريقيا في هذا المصاب الجلل، معبرةً عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر المتوفين، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.