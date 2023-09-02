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السعودية تعزي جنوب أفريقيا في ضحايا حريق الحي التجاري بـ جوهانسبيرغ

السبت ٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٢ مساءً
السعودية تعزي جنوب أفريقيا في ضحايا حريق الحي التجاري بـ جوهانسبيرغ
المواطن - واس

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أعربت وزارة الخارجية عن تعازي المملكة العربية السعودية وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية جنوب أفريقيا إثر الحريق الذي وقع بالحي التجاري في مدينة جوهانسبيرغ.

المملكة تتضامن مع جنوب إفريقيا

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وأكدت الوزارة وقوف المملكة وتضامنها مع حكومة وشعب جمهورية جنوب أفريقيا في هذا المصاب الجلل، معبرةً عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر المتوفين، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

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