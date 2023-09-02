السعودية تعزي جنوب أفريقيا في ضحايا حريق الحي التجاري بـ جوهانسبيرغ تنبيه من هطول أمطار غزيرة على منطقة عسير يايسله يستهدف نقاط مباراة الفتح ضد الأهلي جواو فيليكس: كنت أحلم باللعب في برشلونة السعودية آمنة.. لم يتم تسجيل أي حالة للمتحور الجديد موعد مباراة ريال مدريد ضد خيتافي وظائف شاغرة بشركة التصنيع في 3 مدن وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي وظائف شاغرة لدى العليان القابضة وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي
أعربت وزارة الخارجية عن تعازي المملكة العربية السعودية وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية جنوب أفريقيا إثر الحريق الذي وقع بالحي التجاري في مدينة جوهانسبيرغ.
المملكة تتضامن مع جنوب إفريقيا
وأكدت الوزارة وقوف المملكة وتضامنها مع حكومة وشعب جمهورية جنوب أفريقيا في هذا المصاب الجلل، معبرةً عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر المتوفين، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.