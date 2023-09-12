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عبرت عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين

السعودية تعزي ليبيا في ضحايا الفيضانات بدرنة

الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٧ صباحاً
السعودية تعزي ليبيا في ضحايا الفيضانات بدرنة
المواطن - واس

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أعربت وزارة الخارجية عن تعازي وتضامن المملكة العربية السعودية مع ليبيا وشعبها الشقيق، في ضحايا الفيضانات التي وقعت في مدينة درنة الليبية.

‌‎ وعبرت الوزارة عن تعازيها لأسر وأقارب المتوفين، وخالص تمنياتها بالنجاة للمفقودين، وبالشفاء العاجل للمصابين.

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