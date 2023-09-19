Icon

اعتقال 71 تمساحًا هاربًا في الصين Icon السعودية تعيش أجواء 4 فصول في يوم واحد Icon انفجار هائل على الشمس وانبعاثات تضرب الأرض Icon الحقيل: نظام بيع وتأجير المشروعات العقارية يواكب الحراك الاقتصادي والاستثماري Icon النصر يفتتح مبارياته في دوري أبطال آسيا بثنائية في بيرسيبوليس Icon أحدث برامج صندوق التنمية الزراعية لتمويل المشروعات Icon أمطار السعودية تتأثر بمنخفضات البحر المتوسط والسودان طول العام Icon التسجيل في اختبار القدرات العامة الورقي لطالبات ثانوي غدًا Icon أذربيجان تسيطر على 60 موقعًا للجيش الأرميني Icon نيوكاسل يعود إلى إنجلترا بنقطة ثمينة من ميلان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تقلبات جوية تسمى بموسم الصفري

السعودية تعيش أجواء 4 فصول في يوم واحد

الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢١ مساءً
السعودية تعيش أجواء 4 فصول في يوم واحد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف الباحث في الطقس والفلك د. خالد الزعاق، أن السعودية ستعيش أجواء 4 فصول في يوم واحد خلال الـ 30 يومًا القادمة.

وقال الزعاق في منشور عبر منصة إكس: طوال الـ30 يومًا القادمة، سنعيش أربعة فصول في يوم واحد، الخريف في آخر العصر، الربيع في أول الصباح، القيض في الظهر، آخر الليل برودة في الماء.

قد يهمّك أيضاً
إضراب عمالي أمريكي يضرب صناعة السيارات ويتحدى بايدن

إضراب عمالي أمريكي يضرب صناعة السيارات ويتحدى بايدن

لقطات لـ 3 كويتيين يصارعون الأمواج في عرض البحر

لقطات لـ 3 كويتيين يصارعون الأمواج في عرض البحر

موسم الصفري

وأشار الباحث في الطقس والفلك، إلى أن هذه التقلبات تسمى عند العامة بموسم الصفري- لاصفرار الأجساد من كثرة الأمراض الموسمية الزكام والحساسية- 30 يومًا القادمة.

طقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيا إلى شمالية بسرعة 15- 30 كم/ ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 20- 40 كم/ ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي وتصل إلى 50 كم/ ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سعود الطبية: يمكن استخدام قطرة العين للأذن
صحة وطب‎

سعود الطبية: يمكن استخدام قطرة العين للأذن

صحة وطب‎
مصرع 3 عسكريين باكستانيين جراء تحطم مروحية
العالم

مصرع 3 عسكريين باكستانيين جراء تحطم مروحية

العالم
أمطار الخير تغسل الكعبة المشرفة وتزيدها جمالًا وبهاءً
السعودية اليوم

أمطار الخير تغسل الكعبة المشرفة وتزيدها جمالًا...

السعودية اليوم
فيصل بن فرحان: السعودية ملتزمة بمواجهة تهديدات المخدرات الاصطناعية
السعودية اليوم

فيصل بن فرحان: السعودية ملتزمة بمواجهة تهديدات...

السعودية اليوم
أرقام جواو بيدرو المنضم حديثًا لـ التعاون
الرياضة

أرقام جواو بيدرو المنضم حديثًا لـ التعاون

الرياضة
قرعة بطولة دوري أبطال آسيا 2024 الخميس المقبل
آخر الاخبار

قرعة بطولة دوري أبطال آسيا 2024 الخميس...

آخر الاخبار
جدول ترتيب الدوري السعودي قبل الجولة الـ6
الرياضة

جدول ترتيب الدوري السعودي قبل الجولة الـ6

الرياضة
مجلس إدارة “قمة السعودية للتجارة” يوصي بتجزئة القيمة الاسمية للسهم
السوق

مجلس إدارة “قمة السعودية للتجارة” يوصي بتجزئة...

السوق