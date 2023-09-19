السعودية تعيش أجواء 4 فصول في يوم واحد

كشف الباحث في الطقس والفلك د. خالد الزعاق، أن السعودية ستعيش أجواء 4 فصول في يوم واحد خلال الـ 30 يومًا القادمة.

وقال الزعاق في منشور عبر منصة إكس: طوال الـ30 يومًا القادمة، سنعيش أربعة فصول في يوم واحد، الخريف في آخر العصر، الربيع في أول الصباح، القيض في الظهر، آخر الليل برودة في الماء.

موسم الصفري

وأشار الباحث في الطقس والفلك، إلى أن هذه التقلبات تسمى عند العامة بموسم الصفري- لاصفرار الأجساد من كثرة الأمراض الموسمية الزكام والحساسية- 30 يومًا القادمة.

طقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيا إلى شمالية بسرعة 15- 30 كم/ ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 20- 40 كم/ ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي وتصل إلى 50 كم/ ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.