اعتقال 71 تمساحًا هاربًا في الصين السعودية تعيش أجواء 4 فصول في يوم واحد انفجار هائل على الشمس وانبعاثات تضرب الأرض الحقيل: نظام بيع وتأجير المشروعات العقارية يواكب الحراك الاقتصادي والاستثماري النصر يفتتح مبارياته في دوري أبطال آسيا بثنائية في بيرسيبوليس أحدث برامج صندوق التنمية الزراعية لتمويل المشروعات أمطار السعودية تتأثر بمنخفضات البحر المتوسط والسودان طول العام التسجيل في اختبار القدرات العامة الورقي لطالبات ثانوي غدًا أذربيجان تسيطر على 60 موقعًا للجيش الأرميني نيوكاسل يعود إلى إنجلترا بنقطة ثمينة من ميلان
كشف الباحث في الطقس والفلك د. خالد الزعاق، أن السعودية ستعيش أجواء 4 فصول في يوم واحد خلال الـ 30 يومًا القادمة.
وقال الزعاق في منشور عبر منصة إكس: طوال الـ30 يومًا القادمة، سنعيش أربعة فصول في يوم واحد، الخريف في آخر العصر، الربيع في أول الصباح، القيض في الظهر، آخر الليل برودة في الماء.
وأشار الباحث في الطقس والفلك، إلى أن هذه التقلبات تسمى عند العامة بموسم الصفري- لاصفرار الأجساد من كثرة الأمراض الموسمية الزكام والحساسية- 30 يومًا القادمة.
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيا إلى شمالية بسرعة 15- 30 كم/ ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 20- 40 كم/ ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي وتصل إلى 50 كم/ ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
طوال ال 30 يوماً القادمة :
سنعيش أربع فصول في يوم واحد
الخريف في آخر العصر
الربيع في أول الصباح
القيض في الظهر
آخر الليل برودة في الماء
وهذا التقلبات تسمى عند العامة بموسم الصفري(لاصفرار الأجساد من كثرة الأمراض الموسمية الزكام والحساسية)
pic.twitter.com/91M2W2Smj7
— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) September 19, 2023