Icon

السعودية تفوز برئاسة منظمة الآسوساي للفترة من 2027 – 2030 Icon الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير الكويت بوفاة الشيخ مبارك الصباح Icon القنوات الناقلة لـ مباراة مان يونايتد ضد كريستال بالاس Icon ياسر المسيليم يهاجم إدارة الأهلي بعد رحيله Icon نادي سباقات الخيل يعلن عن وظائف شاغرة Icon موعد مباريات الأربعاء في كأس الملك Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية Icon جمعية كفيف ومعهد الإدارة العامة يوسعان إطار التعاون بينهما لخدمة المكفوفين Icon %58 نموًا بأعداد السائحين الوافدين إلى السعودية خلال 7 أشهر Icon فيصل بن نواف: سخروا كل الإمكانيات لإنجاز مشروع مطار الجوف الجديد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بقرار المجلس التنفيذي للمنظمة

السعودية تفوز برئاسة منظمة الآسوساي للفترة من 2027 – 2030

الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٦ مساءً
السعودية تفوز برئاسة منظمة الآسوساي للفترة من 2027 – 2030
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

فازت السعودية – ممثلة بالديوان العام للمحاسبة – برئاسة المنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الآسوساي) للفترة من 2027 إلى 2030، واستضافة الجمعية العمومية لمنظمة الآسوساي لعام 2027م، وقد تم اعتماد ذلك بقرار صدر عن المجلس التنفيذي لمنظمة الآسوساي في اجتماعه التاسع والخمسين الذي عقد بمدينة بوسان في جمهورية كوريا الجنوبية في الفترة 21 – 22 سبتمبر 2023م؛ بناءً على نتائج عملية التصويت التي حصل الديوان فيها على إجماع أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة.

السعودية تفوز برئاسة الآسوساي

قد يهمّك أيضاً
لقاءات لـ الخريف في بكين لاستقطاب استثمارات نوعية للسعودية

لقاءات لـ الخريف في بكين لاستقطاب استثمارات نوعية للسعودية

33 ألف منافسة تتسابق للظفر بـ319 منتجاً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

33 ألف منافسة تتسابق للظفر بـ319 منتجاً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

ورفع معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري التهنئة للقيادة الرشيدة على هذا الفوز الذي لم يكن ليتحقق لولا المكانة الرفيعة التي تحظى بها المملكة، مؤكدا أن الفوز يأتي ليجسد الدور القيادي الكبير الذي تلعبه المملكة ممثلة بالديوان العام للمحاسبة في مجتمع الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة على النطاقين الإقليمي والدولي، ومشاركتها الفاعلة في رسم السياسات واتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات والممارسات المهنية الدولية لتلك الأجهزة.

معلومات عن منظمة الآسوساي

يذكر أن منظمة “الآسوساي” تأسست في عام 1978م وتتألف من (48) عضواً من الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في دول قارة آسيا، ويتولى رئاستها حالياً مكتب المراجعة بمملكة تايلند، كما يتولى المراجع العام بجمهورية الصين الشعبية مهام الأمانة العامة لها، وتُعد هذه المنظمة من ضمن المنظمات الإقليمية التي تتبع المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة “الإنتوساي”؛ التي تُعد المرجع المهني والحاضنة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مقترح بمنح الزوجة راتبًا شهريًّا للترفيه عن نفسها
السعودية اليوم

مقترح بمنح الزوجة راتبًا شهريًّا للترفيه عن...

السعودية اليوم
مجلس الوزراء يوافق على نظام صندوق التنمية الزراعية
أخبار رئيسية

مجلس الوزراء يوافق على نظام صندوق التنمية...

أخبار رئيسية
غدًا انتهاء مهلة إخراج المواشي المملوكة لغير السعوديين
السعودية اليوم

غدًا انتهاء مهلة إخراج المواشي المملوكة لغير...

السعودية اليوم
تشافي يبحث عن الفوز الـ50 بالدوري الإسباني
الرياضة

تشافي يبحث عن الفوز الـ50 بالدوري الإسباني

الرياضة
صراخ متطوع ليبي يكتشف جثة والده بين ضحايا الإعصار
العالم

صراخ متطوع ليبي يكتشف جثة والده بين...

العالم
حلم الباطن يصطدم بصحوة الشباب
آخر الاخبار

حلم الباطن يصطدم بصحوة الشباب

آخر الاخبار
الشركات تستغل قرار رصد مخالفات التأمين برفع الأسعار ومطالب بالرقابة
السعودية اليوم

الشركات تستغل قرار رصد مخالفات التأمين برفع...

السعودية اليوم
دراجة تسير بمفردها في الشارع
غرائب

دراجة تسير بمفردها في الشارع

غرائب