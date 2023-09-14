السعودية توجه دعوة لوفد من صنعاء لاستكمال النقاشات رباعية تُهدي النقاط الـ 3 لـ الوحدة ضد ضمك الـ سي آي إيه تدرس اتهام أفرادها بتلقي رشوة لتزوير مصدر كورونا نانسي بيلوسي: أنا زاحف من ذوات الدم البارد إحباط تهريب 109 كجم قات في جازان شرطة نجران تضبط شخصًا اقتحم ملعب مباراة الأخدود ضد الاتحاد محمد ثروت يتألق بعذوبة صوته وجمال أغانيه في جدة وظائف إدارية شاغرة للجنسين بشركة الكفاح وظائف شاغرة في فروع شركة أرامكس وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
امتداداً للمبادرة السعودية التي أعلنت في مارس 2021 م، واستكمالاً للقاءات والنقاشات التي اجراها الفريق السعودي برئاسة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر وبمشاركة من الأشقاء في سلطنة عُمان في صنعاء خلال الفترة من 17 إلى 22 رمضان 1444هـ الموافق 8 إلى 13 أبريل 2023 م، واستمراراً لجهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان للتوصل لوقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن والتوصل لحل سياسي مستدام ومقبول من كافة الأطراف اليمنية، فقد وجهت المملكة دعوة لوفد من صنعاء لزيارة المملكة لاستكمال هذه اللقاءات والنقاشات.