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بناءً على المبادرة التي أعلنت في مارس 2021

السعودية توجه دعوة لوفد من صنعاء لاستكمال النقاشات

الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٤ مساءً
السعودية توجه دعوة لوفد من صنعاء لاستكمال النقاشات
المواطن - واس

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امتداداً للمبادرة السعودية التي أعلنت في مارس 2021 م، واستكمالاً للقاءات والنقاشات التي اجراها الفريق السعودي برئاسة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر وبمشاركة من الأشقاء في سلطنة عُمان في صنعاء خلال الفترة من 17 إلى 22 رمضان 1444هـ الموافق 8 إلى 13 أبريل 2023 م، واستمراراً لجهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان للتوصل لوقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن والتوصل لحل سياسي مستدام ومقبول من كافة الأطراف اليمنية، فقد وجهت المملكة دعوة لوفد من صنعاء لزيارة المملكة لاستكمال هذه اللقاءات والنقاشات.

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