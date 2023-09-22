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لتعزيز التعاون المشترك في عدة مجالات

السعودية توقع برنامجًا مع صندوق الأمم المتحدة للسكان

الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٧ مساءً
السعودية توقع برنامجًا مع صندوق الأمم المتحدة للسكان
المواطن - فريق التحرير

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وقع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أمس برنامجًا مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بهدف تعزيز التعاون المشترك في عدة مجالات، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78 بمدينة نيويورك.

التعاون في المجالات الإنسانية

فيما وقعها عن الصندوق المدير التنفيذي الدكتورة ناتاليا كانيم، حيث سيجري بموجبه التعاون بين المركز والصندوق في المجالات الإنسانية، وتبادل المعرفة والتجارب والخبرات الميدانية والبحوث والدراسات والتقارير والإحصاءات في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن التدريب وبناء القدرات في مجال العمل الإنساني، إضافة إلى تبادل الدعوات للمشاركة في الندوات وورش العمل والمعارض بين الطرفين، وكذلك الزيارات بين الجانبين.

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جهود مركز الملك سلمان

كما سيتم تعزيز التعاون بين الجانبين في الجانب الإعلامي لمشاريع المركز المنفذة بالشراكة مع الصندوق من خلال المحافل الدولية التي يشارك فيها الصندوق، والاستعانة بالخبراء في المجالات المشتركة، إلى جانب التعاون في مجالات صحة الأم والطفل وتقديم خدمات الصحة الإنجابية في المجتمعات المحتاجة.
ويأتي ذلك في إطار حرص مركز الملك سلمان للإغاثة على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية الإنسانية لتطوير آليات العمل الإنساني في مختلف القطاعات.

مركز الملك سلمان للإغاثة

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