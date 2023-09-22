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لم يصب أحد بأذى والأنشطة العادية مستمرة

السفيرة الأمريكية بلبنان: إطلاق النار على السفارة لم يرهبنا

الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣١ مساءً
السفيرة الأمريكية بلبنان: إطلاق النار على السفارة لم يرهبنا
المواطن - فريق التحرير

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أكدت السفيرة الأمريكية لدى لبنان، دوروثي شيا، اليوم الجمعة، أن السفارة لم يرهبها إطلاق مسلح النار على مدخلها، في وقت سابق هذا الأسبوع، وأن السلطات اللبنانية تحقق في الحادث.

لم يصب أحد بأذى

وأُطلقت أعيرة نارية، مساء الأربعاء، قرب السفارة الأمريكية شمال بيروت.

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وأفاد المتحدث باسم السفارة جيك نيلسون بأنه لم يصب أحد بأذى، وأن الأنشطة العادية مستمرة.

وتابعت السفيرة، الجمعة، بعد اجتماعها مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي: نعلم أن السلطات تحقق في هذا الحادث الذي أطلق فيه مسلح النار باتجاه السفارة الأمريكية في تلك الليلة.

وأردفت: أرجو أن تعلموا أننا في السفارة الأمريكية لم يرهبنا هذا الحادث، وأن إجراءاتنا الأمنية متينة للغاية، وشراكاتنا قوية.

وأكدت وسائل إعلام محلية في لبنان، أن سيارة مجهولة بدون لوحات مرورية أطلقت النار على مدخل السفارة الأمريكية في العاصمة بيروت.

سوداء اللون

وذكرت قناة لبنان 24 أن سيارة سوداء اللون زجاجها داكن ومن دون لوحات أطلقت النار على المدخل الرئيسي للسفارة الأمريكية في منطقة عوكر.

وأشارت القناة اللبنانية إلى أن التحقيقات كشفت أن الرصاص من نوع كلاشينكوف، وقد تضررت آلية عسكرية للسفارة الأمريكية، لافتة إلى أنه على الفور تم اتخاذ تدابير استثنائية في محيط السفارة، كما تم قطع الطريق في المنطقة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق النار، ولم تقدم السلطات تفاصيل عن التحقيق.

حراسة مشددة

وتقع السفارة الأمريكية التي تتمتع بحراسة مشددة شمال بيروت في بلدة عوكر.

وانتقلت السفارة إلى هناك من بيروت عقب هجوم انتحاري، عام 1983، أدى إلى مقتل أكثر من 60 شخصًا.

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