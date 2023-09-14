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الوزارة هي الجهة الرسمية المخولة لبناء المساجد ومنح التصاريح

الشؤون الإسلامية: لا صحة لوجود تصاريح جاهزة لبناء مساجد داخل حد الحرم المكي

الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٣ مساءً
الشؤون الإسلامية: لا صحة لوجود تصاريح جاهزة لبناء مساجد داخل حد الحرم المكي
المواطن - فريق التحرير

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أكدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أن المعلومات المتداولة عن وجود عدد من الأراضي داخل حد الحرم بمكة المكرمة بتصاريح جاهزة لبناء مساجد عليها، غير صحيحة جملة وتفصيلاً.

وتابعت الوزارة في بيان لها أنها هي الجهة الرسمية المخولة لبناء المساجد ومنح التصاريح الخاصة بها في المملكة.

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كما حذرت من تداول مثل هذه المعلومات غير الموثوقة من أشخاص ليس لهم صفة رسمية ومن جهات غير موثوقة، مستغلين في ذلك تعاطف الناس وحبهم لفعل الخير وبناء المساجد، تحت غطاء جمع التبرعات.

تنبيه

وتهيب الوزارة بالجميع ضرورة تحري الدقة والحرص على عدم الانسياق خلف هذه الدعايات والإشاعات وتدعو المواطنين والمقيمين للتعاون في إبلاغها ، وكذلك إبلاغ الجهات المختصة عن كل ما من شأنه المساس بالصالح العام.

وأوضحت الوزارة في بيانها أنها قد شرعت في إجراءاتها القانونية بالرفع للجهات المعنية لمحاسبة من يقف خلف هذه التصرفات غير النظامية لإحالتهم للتحقيق لنيل العقوبات الرادعة لمثل هذه التجاوزات. وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

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