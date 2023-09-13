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خلال مواجهة الفيحاء المقبلة

الشباب يستهدف الفوز الأول بدوري روشن

الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٠ مساءً
الشباب يستهدف الفوز الأول بدوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في استعادة توازنه، بعد البداية المحبطة في الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز أمام نظيره الفيحاء.

الفيحاء ضد الشباب

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء ضد الشباب، مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

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وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 6 نقاط، فيما يقع الليوث في المركز قبل الأخير برصيد نقطتين فقط.

الشباب
لاعبو الفريق – المصدر @AlShababSaudiFC

الفوز الأول هذا الموسم

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب من مشاكل إدارة وفنية، الأمر الذي أثر على أداء لاعبيه في الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، وأدى إلى إقالة المدير الفني الهولندي مارسيل كايزر.

الشباب
لاعبو الفريق – المصدر spl

ويتولى الأرجنتيني خوان براون مهمة تدريب الفريق بشكل مؤقت، كما تعاقدت الإدارة الشبابية مع المدافع المغربي الدولي رومان سايس، والنجم البلجيكي يانيك كاراسكو، أملًا في تحسن النتائج والظهور بشكل أفضل.

على الجانب الآخر، يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز في المباراة المقبلة، والتي ستشهد مشاركة الثنائي الجديد غيسلان كونان والمغربي عبدالحميد صابيري.

الفيحاء
لاعبو الفريق – المصدر @Alfaihaclub

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