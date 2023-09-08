الشرطة الأمريكية تعثر على جمجمة بشرية داخل صندوق تبرعات

كشفت تقارير إعلامية أن الشرطة الأمريكية عثرت على جمجمة بشرية داخل صندوق تبرعات بولاية أريزونا.

جمجمة بشرية

وبحسب وسائل الإعلام، فتحت الشرطة تحقيقاً بعدما تلقَّت، الثلاثاء الماضي، بلاغاً اكتشفت على أثره ما يبدو أنه جمجمة بشرية حقيقية في صندوق تبرعات

ونقلت صحيفة ذا جارديان البريطانية، عن المتحدثة باسم الشرطة، ليزا بيري، قولها إن الصندوق الذي تم تسليمه اشتمل على جمجمة وعناصر تحنيط أخرى، مؤكدةً أن هذا أمر غير عادي.

أسنان ملتصقة

ونقلت السلطات الجمجمة إلى الفحص الطبي في مقاطعة ماريكوبا، وأظهرت الصور المنشورة على الإنترنت الجمجمة مع عدة أسنان ملتصقة، وما يبدو أنه فك سفلي مفقود.

وتم تصوير عين زائفة في التجويف الأيسر، وغطت البقع الداكنة الجمجمة، وهي علامة محتملة على التقدم في السن.

تاريخية وقديمة

وذكرت بيري أن مكتب الفحص الطبي أكد أنها في الواقع جمجمة بشرية، مشيراً إلى أنها تاريخية وقديمة، ولا يبدو أن لها أي قيمة جنائية.

وأشادت بأولئك الذين نبهوا السلطات، مضيفةً: يجب دائماً الإبلاغ عن أي شيء مريب.