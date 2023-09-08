Icon

النمسا ترفض تسليم 14 ألف شاب أوكراني لأداء الخدمة العسكرية Icon تعاون سعودي إيطالي في الرعاية الصحية بـ مليار ريال Icon رأي مثير للجدل عن راغد النجار قبل 24 ساعة من انتقاله للنصر Icon الشريان: الناس استبدلوا وسائل التواصل الاجتماعي بخطبة الجمعة! Icon أول 10 دبابات من طراز ليوبارد 1 تصل لأوكرانيا Icon 70 % من أمراض الجهاز الهضمي سببها نفسي Icon إلغاء عشرات الرحلات الجوية بجميع المطارات الإيطالية Icon إحباط تهريب 22 كيلو حشيش بظهران الجنوب Icon الشارقة الإماراتي يضم موسى ماريغا رسميًا Icon برقان الغامدي ناعيًا ابنه الكبير: الله يجبر قلبي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
بها أسنان ملتصقة والفك السفلي مفقود

الشرطة الأمريكية تعثر على جمجمة بشرية داخل صندوق تبرعات

الجمعة ٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٤ مساءً
الشرطة الأمريكية تعثر على جمجمة بشرية داخل صندوق تبرعات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت تقارير إعلامية أن الشرطة الأمريكية عثرت على جمجمة بشرية داخل صندوق تبرعات بولاية أريزونا.

جمجمة بشرية

وبحسب وسائل الإعلام، فتحت الشرطة تحقيقاً بعدما تلقَّت، الثلاثاء الماضي، بلاغاً اكتشفت على أثره ما يبدو أنه جمجمة بشرية حقيقية في صندوق تبرعات

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة بالمديرية العامة لحرس الحدود

وظائف شاغرة بالمديرية العامة لحرس الحدود

إحباط تهريب 76 كجم قات في جازان

إحباط تهريب 76 كجم قات في جازان

ونقلت صحيفة ذا جارديان البريطانية، عن المتحدثة باسم الشرطة، ليزا بيري، قولها إن الصندوق الذي تم تسليمه اشتمل على جمجمة وعناصر تحنيط أخرى، مؤكدةً أن هذا أمر غير عادي.

أسنان ملتصقة

ونقلت السلطات الجمجمة إلى الفحص الطبي في مقاطعة ماريكوبا، وأظهرت الصور المنشورة على الإنترنت الجمجمة مع عدة أسنان ملتصقة، وما يبدو أنه فك سفلي مفقود.

وتم تصوير عين زائفة في التجويف الأيسر، وغطت البقع الداكنة الجمجمة، وهي علامة محتملة على التقدم في السن.

تاريخية وقديمة

وذكرت بيري أن مكتب الفحص الطبي أكد أنها في الواقع جمجمة بشرية، مشيراً إلى أنها تاريخية وقديمة، ولا يبدو أن لها أي قيمة جنائية.

وأشادت بأولئك الذين نبهوا السلطات، مضيفةً: يجب دائماً الإبلاغ عن أي شيء مريب.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مواجهات البرتغال تُنصف جيسوس أمام كاسترو
الرياضة

مواجهات البرتغال تُنصف جيسوس أمام كاسترو

الرياضة
ألمانيا تعطي الموافقة النهائية لتسليم غواصة ثانية لسنغافورة
العالم

ألمانيا تعطي الموافقة النهائية لتسليم غواصة ثانية...

العالم
فوز قاتل لـ برشلونة ضد قادش
الرياضة

فوز قاتل لـ برشلونة ضد قادش

الرياضة
الراجحي ريت يسجل صافي ربح بـ 4 ملايين ريال
السوق

الراجحي ريت يسجل صافي ربح بـ 4...

السوق
حميد الشاعري يرجع جماهيره لليالي التسعينيات الطربية
آخر الاخبار

حميد الشاعري يرجع جماهيره لليالي التسعينيات الطربية

آخر الاخبار
طائرة الإسعاف الجوي تصل في 15 دقيقة لنقل وافد باكستاني للمستشفى
السعودية اليوم

طائرة الإسعاف الجوي تصل في 15 دقيقة...

السعودية اليوم
نيويورك تعيد 42 عملًا أثريًّا إلى إيطاليا
غرائب

نيويورك تعيد 42 عملًا أثريًّا إلى إيطاليا

غرائب
لحظة اندلاع حريق بالقرب من مستودع للنفط بالأراضي الروسية
العالم

لحظة اندلاع حريق بالقرب من مستودع للنفط...

العالم